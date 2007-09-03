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    3 сентября 2007

    Оксиды металлов могут стать дешевой альтернативой углероду в качестве материала нанотрубок?:

    23:51

    NXP Nexperia PNX0161 позволяет возложить на USB передачу звука:

    23:20

    Новый iPod получит адаптер Wi-Fi?:

    21:09

    У Toshiba готовы портативные приводы с поддержкой HD DVD:

    20:09

    Sony VAIO VGN-SZ61VN/X и VGN-TZ21VN/X: миниатюрные ноутбуки с поддержкой HSDPA:

    19:27

    IFA 2007: Toshiba анонсировала свою первую фоторамку DPF7XSE с возможностью проигрывания DivX:

    19:18

    Sony SRS-ZX1: компактные динамики с функцией "Mobius Duct" для передачи мощных басов:

    18:56

    Palit Microsystems анонсирует еще одну системную плату — Palit 945GC1066:

    18:34

    Sony: мониторные наушники-вкладыши MDR-EX700SL:

    18:17

    Новые домашние фотоцентры Epson: МФУ Epson Stylus Photo RX690 и RX610 :

    17:28

    Philips WOWzone — 132" объёмный дисплей:

    17:27

    Panasonic анонсировала 10,1-Мп DSLR-камеру Lumix DMC-L10:

    16:42

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.09.01:

    15:40

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.02 Beta:

    15:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.2:

    14:50

    Безопасность: Malware Removal Tool - September 2007 Edition:

    14:25

    Утилиты: AppGet v.0.6.8:

    14:00

    Утилиты: 1st Security Agent v.7.4:

    13:35

    Программирование: PHP v.5.2.4:

    13:10

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2c:

    12:45

    Philips: фоторамки для цифровых фотоальбомов нового качества:

    12:33

    Microsoft: Windows Desktop Search v.3.01:

    12:20

    PreSonus MegaStudio Artist/Producer — комплекты для аудио-видео продакшн и не только:

    12:17

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.6:

    11:55

    IBM приблизилась к памяти из отдельных атомов и переключателям из отдельных молекул:

    11:33

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.6:

    11:30

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124053:

    11:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.8:

    10:40

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.8:

    10:15

    Мультимедиа: aTunes v.1.72:

    09:50

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.41:

    09:25

    Планы Intel выпускать флэш-память вместе с STMicroelectronics вызвали неподдельный интерес антимонопольной комиссии:

    09:21

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 86:

    09:05

    Diamond готовит VFX 2000, ускоритель с 2 Гб GDDR4:

    09:05

    84-летний изобретатель PRAM уходит из бизнеса, чтобы продолжить исследования:

    09:01

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.40:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 сентября):

    08:30

    Компактная камера Nikon COOLPIX P50 – дополнение к «цифрозеркалке»:

    08:30

    Микросхема OKI ML2620 помогает извлечь «больше звука» из миниатюрных громкоговорителей:

    08:25

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 августа по 2 сентября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 августа по 2 сентября 2007 года):

    08:00

    Qisda BR1000 только читает диски Blu-ray, BR1001 – еще и записывает:

    07:01

    Оптический накопитель ASUS DRW-2014 L1T: скорость записи DVD - 20X, интерфейс SATA и поддержка LightScribe:

    03:44

    MSI RX2600PRO-T2D256Z/D2: еще одна карта с поддержкой DX10 для систем с AGP:

    02:21

    Лицензию на основополагающие микропроцессорные патенты покупает... LEGO Group:

    01:45

    GlacialTech выпускает серию кулеров для AMD — Igloo 7320:

    01:23

    Fujitsu Siemens представляет два новых ноутбука серии AMILO Xi:

    01:19

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