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    19 сентября 2007

    Fujitsu и Fujitsu Laboratories разрабатывают БИС для зрения роботов:

    22:38

    Aqua-версия OpenOffice.org будет выпущена через год:

    22:15

    DealExtreme: недорогая USB-клавиатура A1Pro с рукописным вводом:

    21:41

    Spansion запускает первое в мире 300-мм производство флэш-памяти типа NOR:

    20:24

    Поставки солнечных батарей, в которых не используется кремний, увеличатся за четыре года в 105 раз!:

    19:55

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.43:

    19:00

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 112:

    18:35

    Специалисты Hanson Robotics создают «робота-мальчика» Zeno:

    18:10

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.4:

    18:10

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.319 Beta:

    17:45

    Общение в сети: Xfire v.1.81:

    17:20

    Надежды AMD, связанные с Barcelona, начинают оправдываться :

    17:19

    Мультимедиа: VUPlayer v.2.49:

    16:55

    Плагиат-Информ поддерживает три степени глубины проверки работ на плагиат:

    16:30

    Файловые обменники: eMule v.0.48a Build 3:

    16:05

    Ampro RuffSystem – одноплатный компьютер для действительно сложных условий эксплуатации (IP66/67):

    15:52

    Adobe CS3 не прошел тестирование в Leopard:

    15:51

    Резервное копирование: JaBack v.7.38:

    15:40

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 713:

    15:15

    ATEN: гибридные KVM-переключатели для дома и офиса:

    14:57

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.03:

    14:50

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.10.4:

    14:25

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.4.2.4:

    14:00

    Первая DDR3 в серии Crucial Ballistix:

    13:55

    "Смайлику" - 25 лет :-):

    13:27

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.1.343:

    13:10

    У Avago Technologies готов первый продукт с поддержкой Intel QuickPath:

    13:01

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.343:

    12:45

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.163.69 для видеокарт NVIDIA:

    12:20

    Aleratec 1:4 DVD/CD Tower Publisher HLX записывает до четырех оптических дисков одновременно:

    12:08

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:55

    Диагностика: SmartDoctor v.5.0.2.6:

    11:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    11:05

    AMD Athlon 64 с TDP 8 Вт (!) и еще две новинки в ассортименте компании:

    11:00

    Интернет и сети: Online TV Player v.4.0.1:

    10:40

    Настройщики: Fresh UI v.7.91:

    10:15

    IDF: действие закона Мура продлится еще 10-15 лет, утверждает автор :

    09:52

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.1.232R:

    09:50

    Графика: AvancePaint v.2.1:

    09:25

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.4.7:

    09:05

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.8:

    08:45

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.2:

    08:35

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.2.2:

    08:30

    Запись: FinalBurner Free v.1.21.0.110:

    08:15

    Утилиты: ReNamer v.5.05:

    08:00

    Pioneer и Mitsubishi: новые недорогие диски формата Blu-ray Disc Recordable v1.2, произведенные по технологии LTH:

    07:42

    Wacom к своему 25-летию подготовила планшет Intuos3 Special Edition:

    06:56

    Носимый компьютер LXE HX3 управляется голосом :

    04:31

    Lenovo ThinkCentre M57 и M57p – четырехъядерные процессоры и технология Intel vPro в настольных ПК:

    03:31

    Ramtron расширяет семейство микроконтроллеров Versa 8051 моделью с 2 Кб памяти F-RAM:

    03:10

    SiS расширяет модельный ряд чипсетов для настольных ПК на базе процессоров Intel :

    00:55

    Gigabyte первой анонсирует платы на Intel X38:

    00:00

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