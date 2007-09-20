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    20 сентября 2007

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2306 Beta:

    19:00

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.67:

    18:35

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.1 Build 55017:

    18:10

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.0.0.362:

    17:45

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.0.0.382:

    17:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (19.09.2007):

    16:55

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.3.0.0.406:

    16:30

    Установщики: Inno Setup v.5.2.0:

    16:05

    Настройщики: Vispa v.0.1.2:

    15:40

    LaCie: линейка корпусов для портативных жестких дисков и портативный DVD-рекордер с LightScribe:

    15:37

    Mark/Space выпустит The Missing Sync for Symbian:

    15:16

    Виртуальные машины: VMware v.6.0.1:

    15:15

    Trend Micro: локализованная версия нового решения OfficeScan 8.0 для защиты корпоративной сети :

    14:50

    Шаблоны сайтов: какой смысл начинать с нуля?:

    14:25

    Vuzix iWear VR920 – ЖК-очки для любителей 3D:

    14:07

    Кодеки: DivX v.6.7:

    14:00

    В Office 2008 сохранится строка меню:

    13:36

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.1:

    13:35

    Редакторы: Notepad2 v.2.0.18:

    13:10

    Imation выпускает внутреннюю док-станцию Odyssey и увеличивает объем сменных картриджей до 250 Гб :

    13:03

    Noctua добавляет своим кулерам полную поддержку Xeon:

    12:47

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.55:

    12:45

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.239:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.6:

    11:55

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0 Build 4747:

    11:30

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.26:

    11:05

    IDF: Intel показывает первые рабочие образцы 32-нм CPU Nehalem:

    10:59

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    10:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 сентября):

    09:50

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.328:

    09:25

    FTP-клиенты: TurboFTP v.5.60 Build 602:

    09:05

    Графика: VSO Image Resizer v.1.2.1:

    08:45

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.4.4:

    08:30

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.70 Beta:

    08:15

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.2:

    08:00

    Одноплатный компьютер WIN Enterprises MB-06063 – восемь ядер на одной плате:

    08:00

    В Пенсильвании разрабатывают phase-change память, которая будет быстрее флэш-носителей в 1000 раз:

    07:47

    Hasselblad H3D-II или 39-Мп уникальная цифровая «зеркалка» не для бедных:

    06:44

    IDF: Intel показывает платформу Skulltrail на чипсете X38 Express с поддержкой SLI:

    02:50

    Названы некоторые номера моделей и цены 45-нм многоядерных мобильных процессоров Intel:

    02:35

    IDF: разогнанный до 5,56 ГГц Yorkfield устанавливает 7 мировых рекордов:

    01:49

    OSD начинает выпуск двухдюймовых дисплейных модулей AMOLED:

    01:34

    Radeon HD 2900Pro появляется в европейских онлайн-магазинах:

    00:01

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