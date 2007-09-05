  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 сентября 2007

    The Sims 2 Happy Holiday Stuff for Mac уже в продаже:

    23:11

    ASUS R.O.G Maximus Formula: системная плата за 370 долларов:

    22:49

    Спецификации новых миниатюрных плат NVIDIA для платформы Intel:

    22:46

    Kodak — новые представители семейства EasyShare: цифровые камеры V1233 и V1253 c возможностью съемки HD-видео:

    22:43

    ZOTAC начинает поставки серии адаптеров GeForce 8 с поддержкой HDMI:

    21:46

    MarsEdit 2 — новая версия ПО для управления блогами:

    20:34

    Корпус ASUS TM-22: минимализм в сочетании с функциональностью:

    19:57

    Fujitsu LOOX U50XN: новый компактный ноутбук в разных цветовых решениях:

    19:51

    ASUSTeK делает ставку на недорогие ноутбуки; в апреле 2008 года выйдет второе поколение Eee PC:

    19:07

    Утилиты: Dead Pixel Tester v.2.21:

    19:00

    Выпущен OpenOffice.org v.2.3.0 RC1:

    18:35

    GSI Technology анонсирует выпуск памяти NBT SRAM плотностью 144 Мбит:

    18:34

    IOGEAR выпускает на рынок первые устройства Wireless USB, сертифицированные USB-IF :

    18:14

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.1.2:

    18:10

    Samsung на IFA 2007: анонс компактного монохромного лазерного принтера ML-1630:

    18:06

    Transcend выпускает карточку 133X CompactFlash объемом 16 Гб:

    17:47

    Восстановление данных: Zero Assumption Recovery v.8.3:

    17:45

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.10 Build 013:

    17:20

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.73.7:

    16:55

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.361:

    16:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.0 Build 1069 Alpha 8:

    16:05

    JBL выпустит On Stage 3:

    15:43

    Утилиты: Asterisk Key v.8.1:

    15:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.94:

    15:15

    Накопитель LaCie Biggest Quadra: четыре диска, четыре терабайта и четыре интерфейса :

    14:57

    Sharp превращает ЖК-дисплей в сканер, оснастив каждый пиксель оптическим датчиком:

    14:51

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.7.9 Beta:

    14:50

    AMD называет цены на процессоры Barcelona:

    14:44

    Настройщики: DSL Speed v.4.0:

    14:25

    Klipsch анонсирует самые маленькие наушники в мире:

    14:07

    Утилиты: Disk Heal v.1.33:

    14:00

    Logitech MX5500: набор клавиатура+мышь премиум-класса:

    13:58

    Mitsubishi выпускает Green Tune DVD-R для аудиофилов:

    13:56

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0.4:

    13:35

    Утилиты: Process Explorer v.11.0:

    13:10

    Медиаплееры: Miro v.0.9.9 Public Preview 2:

    12:45

    Архиваторы: 7-Zip v.4.54 Beta:

    12:20

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.1:

    11:55

    DX10-видеокарты NVIDIA обзаведутся интерфейсом AGP:

    11:32

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.4.0:

    11:30

    Утилиты: Lavasoft File Shredder v.7.6.0.0:

    11:05

    Безопасность: Lavasoft Digital Lock v.7.6.0.0:

    10:40

    C выпуском Precision M6300 Dell предлагает забыть о настольных ПК:

    10:34

    Диагностика: CPU-Z v.1.41:

    10:15

    Burton Group: 802.11n – это начало конца проводных соединений Ethernet:

    10:07

    Чистильщики: CleanCenter v.1.59.2:

    09:50

    Samsung демонстрирует панель AMOLED толщиной 0,25 мм:

    09:46

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.9:

    09:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.24:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 сентября):

    08:00

    Новые микросхемы AMIMON обеспечивают беспроводную передачу видео высокой четкости :

    02:01

    A-DATA: новая быстрая 16-Гб карта SDHC Class 6, а также 8-Гб SDHC Duo и 32-Гб CompactFlash:

    01:20

    Visioneer OneTouch 7400 – сверхтонкий планшетный сканер для фотоснимков и текстовых документов:

    00:08

    Casio: цифровые камеры EXILIM 60 fps ... 300 fps — кто больше?:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018