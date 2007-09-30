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    30 сентября 2007

    Apple выпустила обновления iWork ’08 и iWeb:

    21:51

    ASUS U1E: ультракомпактный мобильный ПК, напичканный технологиями и весом менее 1 кг:

    16:25

    LaCie silverscreen: внешний 500-Гб диск и проигрыватель цифрового медиаконтента одновременно:

    10:49

    На базе NVIDIA G92, в итоге, выйдет GeForce 8800 GT :

    10:35

    Gateway ExtremeHD 1600: возможно, самый продвинутый ЖК-дисплей:

    10:23

    SPARKLE анонсирует Calibre P889+ и P889 Ultra — разогнанные карты на чипе G80:

    09:43

    Radeon HD 2900 GT: спецификации, дата выхода и цена:

    09:15

    Благодаря производителям дисплеев в 2008-м появятся два новых форм-фактора ноутбуков:

    09:14

    Грядущие обновления в мобильном прайс-листе Intel :

    09:13

    Thermaltake DH101/DH102: элегантные и функциональные корпуса для медиацентра:

    09:10

    SilverStone MS05: чтоб информация с диска списалась быстрее:

    09:07

    AMD RV670, новые фото и некоторые технические детали:

    07:00

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