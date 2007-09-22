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    22 сентября 2007

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.24:

    19:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.0 Preview Release 10:

    18:35

    Утилиты: RegToy v.0.5.4.1:

    18:10

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.7:

    17:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.21.09.07:

    17:20

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.26:

    16:55

    Утилиты: GoodSync v.6.2.7:

    16:30

    Графика: VSO Image Resizer v.1.2.1b:

    16:05

    Мультимедиа: XPlay v.2.3.5:

    15:40

    NXP Semiconductors LPC2900 - новая серия 32-разрядных микроконтроллеров :

    15:22

    ABBYY Россия: начало продаж FlexiCapture 8.0 Professional:

    15:15

    Astro-Med скоро покажет новый принтер для реактивных самолетов :

    14:59

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    14:50

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.4:

    14:25

    Утилиты: Xpadder 2007-10:

    14:00

    Архиваторы: WinRAR v.3.71:

    13:35

    NEC выпускает экран для UMPC разрешением 227 пикселей на дюйм:

    13:29

    Восстановление данных: Recuva v.1.05.118:

    13:10

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.3.0.0.36:

    12:45

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.8.0:

    12:20

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    11:55

    Larrabee объявлен официально: дискретный GPU Intel :

    11:33

    HD DVD объёмом 51 Гб Toshiba будет дорабатывать, но перспективы его очень туманны:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.64 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.163.71 для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 сентября):

    10:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3878:

    10:15

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.1:

    09:50

    Мультимедиа: Konvertor v.3.59:

    09:25

    Редакторы: WinHex v.14.4:

    09:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 8:

    08:45

    Файловые менеджеры: Speed Commander v.12.00 Beta 3:

    08:30

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.7:

    08:15

    Kontron анонсировала плату mini-ITX с поддержкой двухъядерных CPU AMD:

    07:33

    ViewSonic Diamani DUO NX1932w и NX2232w — мониторы и телевизоры одновременно:

    07:12

    Intel рассказывает и показывает MID:

    06:32

    NVIDIA G92 и G98 будут иметь встроенный аудиоконтроллер:

    04:37

    Samsung CX940UX: 19" монитор с поддержкой вывода на несколько экранов по USB-кабелю :

    03:27

    Cymbet EnerChip – первые коммерчески доступные тонкопленочные батареи:

    01:28

    Club 3D выпускает 8400GS Passive:

    01:14

    Chrontel CH7318 обеспечит подключение ПК на новых чипсетах Intel к телевизорам с помощью HDMI :

    00:14

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