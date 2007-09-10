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    10 сентября 2007

    SDK начинает поставки 1,89-дюймовых пластин объемом 80 Гб для жестких дисков:

    23:58

    Blu-ray или HD-DVD? Возможно, китайский CH-DVD окажется популярнее и дешевле :

    21:20

    Процессор Texas Instruments: дешевле $10, но прекрасно работает с HD-видео:

    18:55

    Conexant CX53328 - 802.11n и USB в одной микросхеме:

    18:28

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.56:

    16:55

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1368 Beta:

    16:30

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.8.0:

    16:05

    Apple выпустила Pro Application Support 4.0.2:

    15:59

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2007 v.1.8.0:

    15:40

    Jetway HI03 — самая новая плата компании, на чипсете Intel P35 и с мощной системой охлаждения :

    15:32

    Спецификация HD DVD объёмом 51 Гб утверждена официально:

    15:30

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.4.1:

    15:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.26:

    14:50

    Белые светодиоды для поверхностного монтажа Toshiba TL12W01-D, как альтернатива обычным лампам:

    14:35

    ThermalRight SI-128 SE CPU: "дырявое" решение для охлаждения CPU:

    14:34

    NesteQ E2CS: БП с высоким КПД и оригинальными кабелями:

    14:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.09.2007):

    14:25

    Apple выпустила iTunes 7.4.1:

    14:11

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.1:

    14:00

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 711:

    13:35

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.0 Build 950 Final:

    13:10

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.6 RC1:

    12:45

    Файловые обменники: FrostWire v.4.13.3:

    12:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Final:

    11:55

    Цены и технические подробности Quad-Core AMD Opteron; теперь AMD меряет не только TDP, но и ACP:

    11:35

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.8.9.131:

    11:30

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.0.0:

    11:05

    Утилиты: Browser Hijack Recover v.3.0:

    10:40

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.35:

    10:15

    Представлен Quad-Core AMD Opteron - «самый передовой в мире x86-процессор»; AMD Phenom выйдет в декабре:

    10:06

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.08 Beta:

    09:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.4 Build 0908 R4:

    09:25

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 сентября 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 сентября 2007 года):

    08:15

    Цифровые зеркальные камеры Nikon больше всего удовлетворяют покупателей:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 сентября 2007 года):

    08:00

    Бывший «главный продавец» AMD обосновался во Freescale, а его коллега тоже собирается покинуть AMD:

    07:45

    Seagate увеличивает объем винчестеров для бытовой электроники до 1 Тб:

    07:30

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