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    28 сентября 2007

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.2.3:

    19:00

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.0.0.224:

    18:35

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.92e:

    18:10

    Мультимедиа: Fresh View v.7.30:

    17:45

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.43:

    17:20

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 95:

    16:30

    Утилиты: Spytech SentryPC v.2.10.07:

    16:05

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.02:

    15:40

    Утилиты: Registrar Lite v.5.5.1:

    15:15

    Page Promoter 7.6.1: Yahoo на службе отечественных поисковиков:

    15:07

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.1.0:

    14:50

    Чистильщик: ATF Cleaner v.3.0.0.2 Beta:

    14:25

    Графика: Adobe Photoshop Album Starter Edition v.3.2:

    14:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.60.1:

    13:35

    Архиваторы: QuickZip v.4.60.019 Beta:

    13:10

    Gyration M2000: беспроводная мышь с технологией UltraSense для мобильных ПК:

    12:48

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.7.0:

    12:45

    CD/DVD: Virtual CD v.9.1.0.0:

    12:20

    Инженеры Addonics тоже смогли «скрестить» ExpressCard и CardBus:

    12:08

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.0:

    11:55

    Утилиты: DriverMax v.3.0:

    11:30

    ASUS Eee PC: заказы принимают, а с поставками придется подождать:

    11:11

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.3:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.50:

    10:40

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.19:

    10:15

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.92:

    09:50

    Toshiba расширяет серию ноутбуков Satellite A215 на платформе AMD:

    09:38

    Hynix покидает спотовый рынок DRAM-памяти из-за низких цен:

    09:37

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.1 Beta 6:

    09:25

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2277 Beta:

    09:05

    ZyXEL добавляет три новых продукта для беспроводных сетей в семейство Homeplug AV Powerline:

    08:59

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.329:

    08:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Impinj AEON/MTP: первая в мире 65-нм энергонезависимая память на 2,5-В транзисторах с плавающим затвором :

    08:11

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.16 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:00

    Kinc и Intel Core 2 Extreme QX9650 крушат рекорды в SuperPi и 3DMark:

    07:53

    Voodoo ENVY M:152: компактный ноутбук с процессором Core 2 Extreme:

    07:49

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