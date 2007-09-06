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    6 сентября 2007

    Новый степпинг Intel Clovertown позволит снизить потребление энергии:

    21:54

    Palit выпустила еще одну системную плату — N61S, для платформы AM2+:

    20:29

    Shuttle XPC Barebone SP35P2 Pro — стильный и производительный компьютер малого форм-фактора для игроков:

    19:23

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.92d:

    19:00

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.5.7:

    18:35

    Монохромные принтеры OKI B2200 и B2400 – компактные и быстрые:

    18:27

    Интернет и сети: WiSSH v.2.80:

    18:10

    Расширители AMFELTEC для шины PCI и PCI Express:

    17:56

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.42:

    17:45

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.10.1119 Beta:

    17:20

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.5.26:

    16:55

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.92:

    16:30

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.2.1 Beta:

    16:05

    Утилиты: Pfrank v.2.04:

    15:40

    iPod touch: почти iPhone:

    15:27

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.5:

    15:15

    Безопасность: Deskman SE v.7.0.5:

    14:50

    DualCor обвиняет Intel в незаконном использовании её марки для своих CPU:

    14:46

    Toshiba выпускает 1,8-дюймовый винчестер рекордного объема - 160 Гб:

    14:45

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.42:

    14:25

    Долгожданная новая «альфа» - фотокамера DSLR-A700 и другие новинки Sony:

    14:02

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.1.0:

    14:00

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.7.06.00.268:

    13:35

    Видеокарты на базе NVIDIA G92 и G98: новые детали и цены:

    13:18

    ASUS Silent Knight II охладит горячие 4-ядерные процессоры:

    13:17

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.25:

    13:10

    Настройщики: Fresh UI v.7.90:

    12:45

    Фото дня: 4-ядерный Intel Tigerton на выставке GCA:

    12:26

    Tandberg Data начинает поставки сменных носителей RDX QuikStor объемом 160 Гб:

    12:26

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.0:

    12:20

    Rainbow Technologies: контроль Fireware Pro 8.3 для UTM-устройств WatchGuard Firebox X:

    11:55

    Обзор вирусной обстановки за август 2007 года от компании «Доктор Веб»:

    11:30

    Dell готовит к анонсу SP2008WFP: 20" монитор с веб-камерой:

    11:28

    Ноутбук с 20-дюймовым экраном и другие новинки Vigor Gaming – теперь о настольном ПК точно можно забыть:

    11:24

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.10.3:

    11:05

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.07:

    10:40

    Самый быстрый в мире 3,5-дюймовый винчестер - Seagate Cheetah 15k.6:

    10:38

    Архиваторы: WinRAR v.3.71 Beta 1:

    10:15

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII (2008.2.12.30):

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.158.36 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    09:05

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.23:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    AMD обвиняет NVIDIA в "жульничестве" в HD HQV:

    08:11

    Transcend пополняет ассортимент памяти низкопрофильными буферизованными модулями DDR2-667:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    08:00

    IDT представила самые компактные и экономичные коммутаторы PCI Express для ПК и других применений :

    07:31

    JBL Spyro – акустическая система из «листков клевера», «гриба» и «шнура от утюга»:

    07:01

    iPod 6G = iPod classic:

    06:56

    Новые iPod nano: большой дисплей, поддержка видео, новый интерфейс:

    06:26

    Новые iPod shuffle — новые цвета:

    05:55

    AMD и Qimonda будут вместе осваивать нормы 32 нм и менее:

    00:05

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