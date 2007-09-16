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    16 сентября 2007

    Компактный, но дорогой ноутбук v5 компании Haier:

    23:29

    IBM готовит 128-потоковый вариант Power7 в рамках проекта "Q7"?:

    19:35

    Мышь из пингвина – мечта сисадмина:

    17:45

    Olympus: новая, 7,1-Мп камера FE-220D, дружественная и простая:

    17:27

    Intel берется за физику всерьез, покупая Havok. PhysX отправляется в компьютерный музей?:

    12:19

    Среди памяти Corsair появляются три XMP-совместимых продукта:

    11:58

    ASUS выпускает свою первую плату на NVIDIA nForce 680i LT SLI, P5NT WS:

    11:40

    ViXS XCode 3000 – кодер, декодер и транскодер MPEG4 AVC в одном кристалле:

    11:23

    100-долларовый ноутбук XO обретает, наконец, реальную цену:

    11:13

    Названа дата выхода в свет мышей Razer Pro|Click Mobile:

    10:50

    GlacialTech Adularia A380: корпуса, которые дополнят стойку с Hi-End техникой :

    10:45

    NEC VERSA P9110: мощный мультимедийный ноутбук:

    10:09

    Lenovo возвращает себе третье место на рынке готовых ПК:

    07:31

    Кабель HDMI длиной 100 метров?:

    01:10

    L-1 Identity Solutions и Ultra-Scan хотят создать дактилоскопические датчики, которые не боятся грязи:

    00:29

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