  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 сентября 2007

    i707 FM — FM-трансмиттер для iPod touch:

    23:59

    QuickerTek выпустила адаптер 802.11 a/b/g/n для Mac mini:

    23:35

    Sony PRS-505 eBook, первые данные:

    21:54

    Ситуация на рынке дисплеев: лидеры, тенденции и судьба ЭЛТ:

    21:26

    NEC US100: тонкий клиент с поддержкой мультимедиа:

    20:28

    Спотовые цены DDR2 достигли очередного рекордного минимума:

    20:05

    Epson Endeavor NJ5100Pro — новый высокопроизводительный ноутбук с 15,4" экраном :

    19:48

    AMD: тихий анонс процессора Athlon 64 X2 6000+ с TDP 89 Вт :

    19:03

    Logitech выпустила звуковую систему AudioHub Notebook Speaker для работы с ноутбуками, совмещающую также в себе и USB-хаб:

    18:32

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.1.8.0911:

    17:45

    AOpen DSW2012SA — внутренний привод DVD с интерфейсом SATA:

    17:33

    Чистильщики: Baku v.2.9:

    17:20

    Biostar TX38-A7 Deluxe: плата на X38 Express с оригинальным охлаждением:

    16:57

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5750:

    16:55

    Корпус Silverstone Kublai KL02: строгий дизайн и эффективное охлаждение:

    16:51

    ASRock AliveNF5SLI-1394: плата на nForce 560 SLI для энтузиастов:

    16:47

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.8.0.9:

    16:30

    OWC выпустила процессорный апгрейд для PowerMac G3:

    16:20

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.181 Beta:

    16:00

    Fujitsu: начинает продажи мышки PalmSecure с идентификацией пользователя по рисунку вен ладони :

    15:52

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 10 сентября):

    15:40

    Akasa выпускает свой первый кулер для видеокарт:

    15:37

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.7.4:

    15:15

    Lite-On готова представить новый 20Х привод DVD с поддержкой SATA и LightScribe одновременно:

    15:10

    Elpida намерена вчетверо уменьшить размеры ячеек памяти DRAM при переходе к нормам 40 нм:

    14:50

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC2:

    14:50

    До конца года Cray XT4 на новых процессорах AMD покорит петафлоп:

    14:30

    InnoDisk 32GB Flash Disk: накопитель с USB и ExpressCard одновременно:

    14:26

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.41:

    14:25

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.3.8.0:

    14:00

    SST89V54RD - самый маленький в мире 8051-совместимый микроконтроллер для мобильных устройств :

    13:53

    Утилиты: DeviceLock v.6.2 Build 10587:

    13:35

    AMD представит преемников Radeon HD 2400 и 2600 в январе будущего года:

    13:15

    Настройщики: DTweak v.3.0.2:

    13:10

    И нашим, и вашим: Acer присоединяется к North American HD DVD Promotional Group:

    12:53

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 282:

    12:45

    OCZ: первые в мире модули памяти с поддержкой Intel Extreme Memory:

    12:39

    Wyse V class LE – самый быстрый среди «тонких» клиентов Wyse Technology:

    12:35

    Утилиты: FileMenu Tools v.5.2:

    12:20

    Утилиты: WinSnap v.2.0.9:

    11:55

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.9:

    11:30

    Чистильщики: CCleaner v.2.00:

    11:05

    Файловые обменники: BitComet v.0.93:

    10:40

    Конвертеры: VIDEOzilla v.2.7:

    10:15

    Запись: Oront Burning Kit v.2.3.2:

    09:50

    F-Secure борется со новыми формами спама:

    09:25

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.02:

    09:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.66:

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.163.17 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    08:00

    Barcelona тестируется в настольных приложениях, играх и моделирует работу Phenom :

    07:51

    Intel снижает цены на мобильные и младшие настольные CPU, представляет новые модели:

    07:48

    UMPC OQO model 02 существенно обновляется и дешевеет:

    07:46

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018