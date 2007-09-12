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    12 сентября 2007

    Acer P191Wd, P201Wd, P221Wd и P241Wd: серия широкоформатных мониторов для работы и отдыха:

    23:55

    Sapphire Gemini HD 2600 X2 DUAL, дополнительные детали о карте-монстре:

    21:42

    Apple выпустила новые версии продуктов семейства Logic:

    21:35

    Kontron выпустила одноплатный производительный компьютер KEEX-4000 с очень низким потреблением энергии:

    20:38

    Новая линейка БП Tagan 2 FORCE II с высоким КПД:

    20:25

    Formation оснащает винчестер ToughDisk 3500 интерфейсом SATA и удваивает его объем:

    20:20

    G.Skill готова предложить модули памяти DDR3-1600 с задержкой CL7:

    20:17

    Ноутбуки Sharp "Mebius", построенные не на Core 2 Duo, часть 2 :

    19:46

    Apple выпустила Keyboard Software Update 1.2:

    19:46

    Lenovo ThinkCentre A61e – очень компактный и тихий настольный ПК на процессорах AMD:

    19:40

    Super Talent предлагает новую скоростную (PC3-14400) память DDR3 — "Project X" :

    19:16

    Intel: 45 дней до открытия новой 45-нм фабрики :

    18:57

    Материнские платы "Designed by NVIDIA" — быть или не быть такой схеме?:

    18:24

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.408.000:

    18:10

    AMD выпустит более скоростные Quad-Core AMD Opteron в декабре:

    17:52

    Настройщики: xpy v.0.9.11 Beta:

    17:45

    IBM осваивает «печать» наночастицами:

    17:37

    Безопасность: SpyRemover v.2.72:

    17:20

    Утилиты: True Launch Bar v.4.22 Beta:

    16:55

    Утилиты: UnHackMe v.4.5:

    16:30

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.4.0:

    16:05

    Apple выпустила апдейт QuickTime :

    15:58

    Philips: цифровые беспроводные наушники SHD9100:

    15:57

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.12:

    15:40

    Гектор Руиз резко высказался о противозаконной тактике Intel:

    15:16

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.5.5.869:

    15:15

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.26:

    14:50

    Samsung обещает начать серийный выпуск 2-Гбит чипов DDR2 в этом году :

    14:42

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.5 Final:

    14:25

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0 Build 4459 Beta:

    14:00

    Epson: шестицветный фотопринтер Stylus Photo R290:

    13:39

    Toshiba и SanDisk пока не решили, где строить новую фабрику по производству NAND:

    13:35

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.25:

    13:35

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.33:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: MailSniffer v.1.0:

    12:45

    Tagan Turbojet Plus Series 1300W - блок питания для экстремалов:

    12:37

    Paragon Software: GPS-коммуникатор Mitaс Mio A501 со словарями СловоЕд:

    12:20

    Чистильщики: Privacy Inspector v.2.00:

    11:55

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.163.67 для видеокарт NVIDIA:

    11:30

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.0.92:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.62:

    10:40

    Кто-то теряет, а кто-то находит: прирост доли рынка AMD оказался в пять раз больше, чем думали ранее:

    10:16

    Выпущен OpenOffice.org v.2.3.0 RC3:

    10:15

    Intel корректирует свои финансовые прогнозы в сторону улучшения:

    09:59

    Утилиты: Process Explorer v.11.01:

    09:50

    Резервное копирование: JaBack v.7.37:

    09:25

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.94:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 сентября):

    08:45

    G7 предлагает невидимые чернила для струйных принтеров:

    08:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1011:

    08:30

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.2:

    08:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 9111:

    08:00

    Neoware m2000 – пока единственный мобильный «тонкий» клиент на процессоре Intel:

    07:31

    OKI ML7246 - IEEE802.15.4 и USB в одной микросхеме:

    07:01

    Мониторы NEC AccuSync LCD19WMGX, LCD22WMGX и LCD24WMCX – от 19 до 24 дюймов для игр и развлечений:

    01:47

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