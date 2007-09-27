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    27 сентября 2007

    Apple выпустила iPhone 1.1.1 Software Update:

    23:47

    Apple выпустила обновления приложений iLife ’08:

    21:09

    Три новые платы EVGA на базе GeForce 7150, GeForce 7100 и GeForce 7050:

    19:53

    ASUS EN8600GT TOP/HTDP/256M — на 40% быстрее аналогов:

    19:20

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.2.0.17.58 Beta:

    19:00

    Sharkoon Silent Eagle 2000: тихий кулер для CPU с крыльчаткой, напоминающей шарик для гольфа:

    18:57

    2 декабря выйдет Pentium Dual-Core, E2200, а младшие модели подешевеют:

    18:50

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.4 Build 1245:

    18:35

    Biostar выпускает плату TF7150U-M7 на GeForce 7150 :

    18:29

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.45:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.621:

    17:45

    Утилиты: DeviceLock v.6.2 Build 10637:

    17:20

    XFX анонсирует бюджетные системные платы на базе NVIDIA GeForce 7xx0:

    17:07

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.2.6:

    16:55

    Дефрагментаторы: Rapid File Defragmentor v.1.4 Build 684:

    16:30

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.11.0.109:

    16:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0:

    15:40

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.0:

    15:15

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.9.0.0:

    14:50

    NEC расширяет 70-ю серию мониторов 24" HD-моделью LCD2470WVX:

    14:30

    Веб-браузеры: Flock v.0.9.1.1:

    14:25

    Утилиты: doPDF v.5.3:

    14:00

    Intel показала ноутбук Echo Peak с функциональностью WiMAX/Wi-Fi :

    13:42

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.8.3.9:

    13:35

    Редакторы: AkelPad v.3.4.0:

    13:10

    ASUS Eee PC доступен для заказа: конфигурации и цены:

    13:06

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.232:

    12:45

    NZXT Alpha Classic: корпуса для любителей иллюминации:

    12:39

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.2.0.0:

    12:20

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.4.11:

    12:02

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 284:

    11:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.09.24:

    11:30

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.8.0.B01:

    11:05

    Fusion-io ioDrive – хранилище объемом до 320 Гб в форм-факторе платы расширения PCI Express:

    11:00

    Fujitsu Siemens Computers объявила о доступности новых профессиональных ноутбуков ESPRIMO и уточнила их спецификации:

    10:53

    Утилиты: Disk Heal v.1.38:

    10:40

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.80:

    10:15

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.4:

    09:50

    WD, Fujitsu и Hitachi объясняют провал гибридных HDD:

    09:29

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.7.8:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 6:

    09:05

    На что способен новый Radeon HD 2900 Pro? Результаты предварительного тестирования:

    09:03

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.7.06.00.270:

    08:45

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.3:

    08:30

    VMware выпустила Fusion v.1.1 beta:

    08:27

    Утилиты: Partition Logic v.0.69:

    08:15

    Цены Penryn Q9xxx/E8xxx:

    08:10

    Seagate Momentus 5400 PSD: обещанный пару месяцев назад винчестер-гибрид выйдет на днях :

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 сентября):

    08:00

    Первый ноутбук с 600-Гб массивом RAID 5 - GoFlex317 HD компании 1 Beyond:

    08:00

    Sony выпускает три новых VAIO AR:

    06:57

    Kingston предлагает свою первую карту памяти microSDHC:

    00:45

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