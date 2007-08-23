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    23 августа 2007

    Плагин History улучшает функцию Undo в InDesign:

    23:29

    Установлен мировой рекорд дальности связи по WiFi – 304 км!:

    22:55

    Ambrosia выпустила Snapz Pro X 2.1.1:

    22:47

    Monster iEZClick — «всепогодный» пульт ДУ для iPod:

    20:26

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.92c:

    19:00

    Утилиты: doPDF v.5.2.230:

    18:35

    Утилиты: ReNamer v.5.00:

    18:10

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.5.230:

    17:45

    iPod с OS X уже в сентябре?:

    17:37

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.08.20:

    17:20

    Nikon официально представила профессиональную цифровую 12,1-Мп SLR-камеру D3:

    17:03

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.10 Build 012:

    16:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.30:

    16:30

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.41:

    16:05

    Безопасность: Watchman v.7.1:

    15:40

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.19.0:

    15:15

    AMD и NVIDIA загрузили мощности TSMC по полной программе:

    15:12

    Ralink выпускает недорогой чипсет 802.11n для настольных ПК и ноутбуков:

    14:56

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.3.6.1047:

    14:50

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 5400:

    14:25

    Toshiba выпускает пару ноутбуков — Satellite U300 и Satellite Pro U300 :

    14:06

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.68 Beta:

    14:00

    Утилиты: Process Tamer v.2.09.01:

    13:35

    Текстовые редакторы: ShadyTXT v.1.90:

    13:10

    Olympus SP-560 UZ 18x Ultra Zoom — камера для съемки издалека:

    12:50

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.6:

    12:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.7 Beta:

    12:20

    Первая игровая мышь Microsoft, построенная «с нуля», возрождает линейку игровой периферии SideWinder:

    12:00

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.6.1:

    11:55

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.7.6:

    11:30

    Технический директор AMD сравнил Fusion с процессором Intel 486:

    11:23

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.2.2:

    11:05

    Руиз об AMD Barcelona: анонс 10 сентября, но спустя шесть месяцев... :

    10:58

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.60.184 Beta:

    10:40

    Apple выпустила апдейт iMovie 7.0.1:

    10:26

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.23:

    10:15

    Medion представляет игровой ПК, оснащенный NVIDIA GeForce 8800GTS и AGEIA PhysX:

    10:11

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.5.8:

    09:50

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.30:

    09:25

    Ideazon REAPER Edge – игровая мышь, на которую можно хотя бы просто посмотреть:

    09:19

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.484 Build 1103:

    09:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 8184:

    08:45

    Диагностика: CoreTemp v.0.95.4 Beta:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    08:15

    AMD вскоре выпустит Radeon HD 2900 Pro и GT:

    08:09

    Ноутбук Acer Aspire 5520: где-то мы это уже видели…:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    08:00

    Toshiba доводит ёмкость карт SDHC до 32 Гб:

    03:23

    Плата VIA pc3500 предназначена для построения энергоэкономичных систем:

    02:24

    AGEIA PhysX 100M: первый в мире «физический ускоритель» для игровых ноутбуков:

    01:30

    Patriot XporterXT Boost: защищенные флэш-накопители объёмом до 16 Гб:

    01:20

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