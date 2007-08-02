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    2 августа 2007

    Mark/Space выпустила Missing Sync for Windows Mobile 4.0,:

    23:57

    Sony продемонстрирует системную плату с применением Cell и RSX на SIGGRAPH:

    22:33

    Sony бесплатно отремонтирует 416 тысяч фотокамер Cyber-shot:

    21:20

    AVerMedia показала новый NTSC/ATSC гибридный TV-тюнер для Express Card 54:

    19:33

    Acturion Victum Tablet 8 — UMPC для "солдат удачи" :

    19:02

    Оптическая USB-мышь LexiBook CU50, совмещенная с калькулятором:

    18:27

    Microsoft выпустила новую бета-версию Office Open XML Converter:

    18:19

    Фоторамка Godzilla Gigantor о 15" с неплохой функциональностью за разумные деньги:

    18:01

    Cooler Master CM 690 PC: сколько 120-мм вентиляторов умещается в одном корпусе?:

    17:57

    Чистильщики: Baku v.2.7:

    16:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.08.01:

    15:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.0 Build 2289 Beta:

    15:15

    Безопасность: Malware Removal Tool - August 2007 Edition:

    14:50

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.5.25:

    14:25

    Утилиты: SideSlide v.2.0.0.4b:

    14:00

    Настройщики: DTweak v.2.9:

    13:35

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.03:

    13:10

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.933:

    12:45

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.14 Platinum:

    12:20

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.6:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3825:

    11:30

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.1.6:

    11:05

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.28:

    10:40

    В СНГ AMD может продавать Radeon HD 2400 с отключенным UVD? (обновлено - комментарий AMD):

    10:29

    Некоторые платы на Intel P35 Express имеют несовместимость с рядом старых CPU:

    10:28

    Aspire 4710: вторая "жемчужина" Acer:

    10:26

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.197:

    10:15

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.7.1:

    09:50

    Запись: Oront Burning Kit v.2.3:

    09:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.2 Build 0801 R2:

    09:05

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.23:

    08:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.6.7:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 августа):

    08:00

    Из-за недостатков в тестовом ПО дефектные AMD Radeon HD 2000 попали в продажу:

    07:47

    Santa Rosa для настольных компактных систем: продажи стартовали:

    07:42

    Принята спецификация Bluetooth Version 2.1 + EDR. Что она принесет?:

    03:56

    Гибкие экраны LG Philips на воде и масле:

    01:33

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