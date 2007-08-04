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    4 августа 2007

    Блоки питания Instant Technology серии Abee имеют пониженный уровень шума:

    20:39

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.9.4.141:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (03.08.2007):

    14:00

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.1.0.854/855:

    13:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.23 Build 8805/3691/652 Beta:

    13:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.405:

    12:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.1.3:

    12:20

    «Шпионские фото» Canon EOS 40D и вероятная дата официальной премьеры:

    12:11

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.70:

    11:55

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.5.0.0:

    11:30

    Mr. Tengu — «USB-тамагочи» с музыкальными пристрастиями:

    11:18

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.29.5:

    11:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.39:

    10:40

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.0.5:

    10:15

    Архиваторы: 7-Zip v.4.52 Beta:

    09:50

    Adobe выпускает ColdFusion 8:

    09:25

    Dr.Web интегрирован в Интернет-шлюз Ideco ICS 2.5:

    09:05

    Eset: бета-версии нового поколения программных продуктов для работы на платформах Linux и FreeBSD:

    08:45

    Paragon Software адаптировала свои программные решения для Windows Mobile 6:

    08:30

    Запуск нового демонстрационного центра CMS S.Builder:

    08:15

    Перечень несовместимых с Intel P35 Express процессоров:

    08:08

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.45 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:00

    Pioneer анонсирует новый привод Blu-ray — BDR-202:

    03:50

    Процессоры IBM Power отправляются на Марс искать признаки жизни:

    03:26

    Специалисты Panasonic смогли улучшить воспроизведение низких частот компактными громкоговорителями:

    02:34

    Микроконтроллер Renesas SH72546RFCC имеет 3,75 Мб встроенной флэш-памяти:

    00:17

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