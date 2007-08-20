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    20 августа 2007

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    22:47

    QuickerTek выпустила внешние антенны для AirPort Extreme 802.11n Base Station:

    22:46

    IBM и TDK создают совместный проект по разработке MRAM:

    20:37

    Aleratec 1:8 DVD/CD Tower Publisher HLX – запись до восьми дисков одновременно и поддержка LightScribe:

    18:16

    Augmentix XTG630 — ноутбук или танк?:

    17:35

    Canon PIXMA mini320 – компактный принтер для печати снимков размерами 13х18 см:

    17:13

    Процессор Tilera TILE64 — 64 ядра, в 10 раз быстрее и в 30 раз более энергоэффективен, чем 2-ядерный Xeon:

    15:47

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    Patriot выпускает самую быструю память DDR3:

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