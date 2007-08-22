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    22 августа 2007

    Аналитики In-Stat высказали свое мнение о будущем UMPC и UMD:

    18:02

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.7.0:

    17:45

    Planar добавляет в линейку PX три широкоформатных монитора: PX2611W, PX2411W и PX2210MW:

    17:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.60:

    17:20

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.1.8:

    16:55

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.1.834/835:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.8.0:

    16:05

    HD-DVD получает эксклюзивную поддержку Paramount Pictures и DreamWorks Animation SKG – сколько это стоило?:

    15:58

    BRD-UXH6/BRD-SH6B — недорогие приводы I-O DATA для работы с HD DVD и Blu-ray с возможностью записи дисков Blu-ray:

    15:53

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.7.0.49:

    15:40

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.01:

    15:15

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.97:

    14:50

    Intel планирует выпуск встраиваемой флэш-памяти типа NOR по нормам 65 нм:

    14:30

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.5.2 Beta:

    14:25

    Мини-оранжерея с USB-подключением - на вашем столе:

    14:05

    Чистильщики: Baku v.2.8:

    14:00

    Медиаплееры: MPlayer (2007-08-19):

    13:35

    Мультимедиа: LameXP v.2.03:

    13:10

    Бесшумный и компактный встраиваемый ПК Kontron KUBE-8010 построен на базе Intel Pentium M и 855GME/ICH4:

    12:51

    Интернет и сети: TCPView v.2.50:

    12:45

    Logitech: беспроводная подставка для ноутбука Alto Cordless:

    12:37

    Редакторы: RJ TextEd v.4.01:

    12:20

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.33:

    11:55

    Sony: маленькая камера с большим зумом из серии CyberShot H — DSC-H3:

    11:40

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.24:

    11:30

    R680 — GPU уровня "энтузиаст" получит рабочие частоты выше 800 МГц:

    11:14

    Утилиты: AutoPatcher XP August 2007 + версии для Windows 2000/2003:

    11:05

    Intel: мобильные процессоры Penryn будут иметь 25-Вт TDP :

    10:48

    Общение в сети: Pidgin v.2.1.1:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 703:

    10:15

    Утилиты: Autoruns v.8.73:

    09:50

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.30:

    09:25

    Обновление драйверов для модемов от Conexant (Vista):

    09:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:15

    Пара новых камер Sony серии CyberShot для начинающих фотолюбителей: DSC-T200 и DSC-T70:

    08:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 августа):

    08:00

    Gladiator & Revival: спецификации нового GPU AMD RV670 (HD 2950Pro):

    06:49

    NEC анонсирует новую серию ноутбуков — LaVie L:

    04:18

    Первые фото и данные о плате GIGABYTE GA-X38T-DQ6 на чипсете Intel X38 Express:

    03:46

    Hiper выпускает новые блоки питания с высоким КПД:

    00:10

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