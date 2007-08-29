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    29 августа 2007

    Parrot DF7220: цифровая фоторамка с богатыми коммуникационными возможностями:

    23:00

    Qimonda выпускает 1-Гбит компоненты GDDR3 и планирует выпуск памяти GDDR5:

    22:34

    Samsung ставит в UMPC Q1 Ultra твердотельный накопитель:

    22:22

    Olympus Stylus 790 SW — 7,1-Мп цифровая камера для любых условий съемки:

    21:30

    Casio Exilim EX-V8 и Exilim EX-Z1080: две новые компактные камеры с большими возможностями:

    20:41

    LG GSA-E50N/L: ультратонкие внешние рекордеры DVD:

    20:21

    Новинки IOGEAR: изящный накопитель Flash Wallet Drive и мышь Phaser 3-in-1:

    20:18

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.65 Build 3088:

    19:00

    Планшетный ноутбук ASUS R1E:

    18:57

    Colorful: GeForce 8600GT-GD3 с двойным BIOS и Turbo-режимом:

    18:49

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.1:

    18:10

    Apple выпустила iPhoto 7.0.2:

    17:49

    Утилиты: Executor v.0.95b:

    17:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.36 Build 1504 Beta:

    17:20

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.08:

    16:55

    Двойной рекорд: NEC Electronics показывает, на что способно процессорное ядро ARM:

    16:44

    Диспетчеры закачек: UltraGet Video Downloader v.1.1.3:

    16:30

    Архиваторы: 7-Zip v.4.53 Beta:

    16:05

    Выпуск графических процессоров S3 с поддержкой DirectX 10 начнется до конца года:

    16:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 RC2:

    15:40

    Утилиты: DOSBox v.0.72:

    15:15

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.3.7.235:

    14:50

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 270:

    14:25

    Установщики: NSIS v.2.30:

    14:00

    Антивирусы: Sophos Anti-Rootkit v.1.3.1:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.1.7:

    13:10

    «Анти-Плагиат» - поисковик по текстовой порнографии и рекламе?:

    12:45

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (34 неделя 2007 года):

    12:20

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1012:

    11:55

    Кто и когда первым начнет поставки плат на базе AMD RD790, и сколько они будут стоить?:

    11:50

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 8271:

    11:30

    Iomega Home Network Hard Drive – 500 Гб для домашней сети за 199 долларов:

    11:08

    Мониторинг трафика: Network Activity Diagram v.2.4.335 Final:

    11:05

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1010:

    10:40

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.10 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:50

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    09:25

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    Системная плата MSI P35 Diamond: VoIP, хороший звук, поддержка 45-нм процессоров и памяти DDR3:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 августа 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 августа 2007 года):

    08:15

    SanDisk увеличивает объем Cruzer Micro до 8 Гб:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 августа 2007 года):

    08:00

    Трехмерный, 22-дюймовый, широкоформатный, игровой монитор iZ3D уже можно купить за 999 долларов:

    07:01

    Нет, Seagate не станет китайской:

    01:05

    Фото дня: концепт "аппаратной файловой корзины" TEMPO:

    00:34

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