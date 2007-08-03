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    3 августа 2007

    USB-накопитель Transcend JetFlash 220 разрешает доступ к данным по отпечатку пальца:

    21:52

    HP Compaq 2210b/CT — портативный и надежный ПК за небольшие деньги:

    20:52

    ECS анонсирует три материнские платы с поддержкой FSB 1333 МГц :

    20:20

    Ideazon MERC Stealth: рекордсмен по функциональности среди клавиатур:

    18:55

    Новые модули APOGEE DDR2 667/800 2GB SODIMM для ноутбуков:

    18:31

    Systemax и VIA анонсируют энергоэффективный настольный ПК за $300 :

    17:28

    AMD: монопольное положение Intel принесло ей 60 млрд. долларов:

    15:16

    Первый взгляд на DDR3 Corsair, работающую на частоте 2 ГГц:

    15:14

    Imation выпускает диски Mini Blu-ray TDK Life on Record:

    15:13

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.1:

    14:25

    Резервное копирование: VersionBackup v.4.1:

    14:00

    Утилиты: RegionKiller v.2.7.0.2:

    13:35

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.40:

    13:10

    CD/DVD: Easy DVD Clone v.3.0.14:

    12:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.0.5:

    12:20

    Графика: Photobie v.4.1:

    11:55

    Microsoft отложила выпуск Office 2008 до следующего года:

    11:49

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.3.2:

    11:30

    Безопасность: WinPatrol v.12.0.2007:

    11:05

    Солнечные батареи из органических материалов стоят вчетверо дешевле кремниевых:

    10:43

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.174 Beta:

    10:40

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.79:

    10:15

    VMware начнет продажи Fusion 6 августа:

    10:14

    Verbatim анонсирует выпуск первых в мире носителей Mini BD-R/RE:

    09:57

    Apple выпустила iTunes 7.3.2:

    09:54

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 119 Beta:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: i.Scribe v.1.89 Test19 (Beta):

    09:25

    Восстановление данных: Handy Recovery v.4.0:

    09:05

    Конвертеры: Any Audio Converter v.1.0.1:

    08:45

    Новое ПО Avaya для смартфонов Nokia Eseries:

    08:30

    Apple выпустит Mac OS X 10.4.11:

    08:21

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.6:

    08:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 45:

    08:00

    Мнение аналитика: три слагаемых для успеха AMD в борьбе с Intel :

    07:50

    AMD: показ первого графического процессора с поддержкой DisplayPort 1.1:

    03:48

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