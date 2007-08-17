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    17 августа 2007

    Сможет ли iWork стать заменой Office?:

    23:33

    Потребляемая мощность нового процессора VIA Eden - 1 Вт:

    23:28

    AMD обдумывает судьбу новой фабрики в Нью-Йорке :

    22:55

    MSI RX2600XT Diamond OC Edition — очень быстрый Radeon с 2,3-ГГц памятью:

    21:55

    Microsoft выпустила обновление Virtual PC:

    20:29

    Stealth Computer предлагает LPC-350PCI — еще один Little PC:

    20:15

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.484a1100:

    19:00

    Резервное копирование: JaBack v.7.36:

    18:35

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.7.0.9:

    18:10

    Apple выпустила апдейт iWeb ‘08:

    18:00

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.2.6.228:

    17:45

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.484 Build 1100:

    17:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.1.341b:

    16:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.338a:

    16:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.4c:

    16:05

    Суд подтвердил права компании Novell на операционную систему Unix:

    15:57

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.5.2:

    15:40

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.1.150:

    15:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3850:

    14:50

    Разработка Fairchild Semiconductor на 90% повышает защиту портативных батарей от электростатических разрядов :

    14:48

    Восстановление данных: TestDisk v.6.8:

    14:25

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.16:

    14:00

    Microsoft использует 90-нм eDRAM производства TSMC:

    13:42

    Мониторинг трафика: NetMeter v.1.13:

    13:35

    Запись: FinalBurner Free v.1.19.0.102:

    13:10

    Диагностика: EF System Monitor v.4.40:

    12:45

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.7:

    12:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.14:

    11:55

    Ионные ветры из университета Пердью остудят чипы:

    11:40

    Дефрагментаторы: Vopt v.8.20:

    11:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 19:

    11:05

    CD празднует 25-летний юбилей: как это было…:

    10:58

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.2.1:

    10:40

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.1.7:

    10:15

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.2.0:

    09:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.0 Build 2293 Beta:

    09:25

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.210:

    09:05

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.7.0.0:

    08:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9:

    08:30

    Неофициальные драйверы для ИК-портов ITE:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    08:00

    GECUBE: проприетарная технология V-Fins обеспечит бесшумность адаптерам HD2600/2400 с дизайном Noise-Zero Convection Cooling:

    05:12

    HIS начинает продажи карт Radeon HD 2600PRO/XT серии IceQ Turbo с новой концепцией дизайна:

    03:43

    Проекционная клавиатура Celluon CL850: возможности подключения расширяются:

    03:06

    Antec представляет серию устройств для HTPC - Veris:

    02:08

    Intel готовит к выпуску чипсет X38 Express и обозначает дату его анонса:

    00:47

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