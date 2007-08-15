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    15 августа 2007

    Winbond W681308 - звуковой контроллер для шины USB, оптимизированный для приложений VoIP:

    22:55

    Intel: появление первых чипсетов Tylersburg для настольных ПК high-end класса на базе процессоров Nehalem:

    22:23

    ASUS выпускает ускорители EAH2600PRO / HTDI / 256M и EN8600GT / HTDI / 256M:

    22:05

    Apple официально прекратила продажи AppleWorks:

    21:56

    i-Station Traveller — возможно, первая акустическая система для iPhone:

    21:36

    MSI представляет 15,4" широкоформатный ноутбук MSI EX600 YA Edition:

    20:39

    Verbatim: односторонние диски 30-Гб HD DVD DL скоро поступят в продажу в Европе:

    19:45

    Axiomtek GOT-3840TL: надежный и защищенный мини-ПК с 8,4" дисплеем :

    19:21

    Blazar - первый активный оптический кабель 40G и первое в мире оптоволоконное CMOS-устройство:

    19:11

    Чистильщики: Toolbar Uninstaller v.0.9.9.4 Beta:

    19:00

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.20:

    18:35

    Графика: Noiseware Community Edition v.2.6:

    18:10

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.66 Beta:

    17:45

    Утилиты: GParted v.0.3.3:

    17:20

    Утилиты: Glarysoft Registry Repair v.2.4:

    16:55

    Ноутбуки-трансформеры Fujitsu LifeBook T2010 и U810 – маленький и еще меньше:

    16:43

    Чистильщики: Free Window Sweeper v.1.0:

    16:30

    Apple просит тестеров сравнить Leopard и Tiger:

    16:13

    Dolphin анонсирует выпуск оптоволоконных адаптеров для шины PCI Express и шасси расширения:

    16:13

    Редакторы: AkelPad v.3.3.7:

    16:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.1.341:

    15:40

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.22:

    15:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 8131:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.46:

    14:25

    BFG выпускает четыре GeForce 8600 GT в серии ThermoIntelligence:

    14:16

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.6.0:

    14:00

    Графика: WPanorama v.8.3.1:

    13:35

    Редакторы: RJ TextEd v.4.00:

    13:10

    Цифровые камеры в этом году дешевеют и продаются лучше, чем ожидалось:

    12:54

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamEater Pro v.4.1.0 Build 191 Beta:

    12:45

    Редакторы: SavageEd v.1.3.2:

    12:20

    Утилиты: ProduKey v.1.07:

    11:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.811:

    11:30

    Интегральный двухосевой гироскоп InvenSense IDG-300 поможет создать новые компьютерные манипуляторы:

    11:26

    Графика: TwistedBrush v.13.7:

    11:05

    Интернет и сети: Optimal Desktop v.5.0 r222:

    10:40

    EverGreen DN-FD4GS – «недорогой» SSD объемом 4 Гб с интерфейсом SATA:

    10:31

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 Test 11 (Beta):

    10:15

    Утилиты: AnyReader v.2.3.2:

    09:50

    Веб-браузеры: Opera v.9.23 Build 8808/3695/660 Beta:

    09:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.8:

    09:05

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X/JMB37X:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 августа):

    08:00

    AMD готовит южный мост SB750 с поддержкой режима RAID 5:

    01:16

    Ученые создали экологически чистые гибкие батареи, похожие на бумагу:

    00:23

    На что способен новый Athlon 64 X2 6400+? Первые результаты тестов :

    00:01

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