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    8 августа 2007

    Apple выпустила апдейты Front Row, Aperture и iPhoto:

    23:52

    AirPort Extreme Base Station получила более быстрые порты Ethernet:

    22:00

    Toshiba: новые белые светодиоды сделают ЖК-экраны еще ярче :

    20:44

    Swiftech представляет свое видение революции в жидкостных системах охлаждения:

    19:42

    Три новых оптических привода Sony на любой вкус:

    19:41

    Albatron GeForce 8500GT Ultra +, вероятно, самая быстрая из всех GeForce 8500GT:

    19:35

    БП Ultra X3 600W: высокий КПД и модульная система управления кабелями:

    19:19

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.1.205:

    16:55

    Безопасность: SpyStopper v.5.0B:

    16:30

    Память OCZ + технология SPD-Z = максимум скорости и стабильности подсистемы памяти?:

    16:25

    Apple выпустила новые ультратонкие клавиатуры:

    16:19

    Общение в сети: Xfire v.1.79:

    16:05

    Безопасность: WinPatrol v.12.0.2007.1:

    15:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.10 Build 010:

    15:15

    Winbond выпускает первую в отрасли флэш-память с интерфейсом Quad-SPI:

    15:11

    Настройщики: RegVac v.5.00.01:

    14:50

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.25:

    14:25

    Утилиты: WinSnap v.2.0.8:

    14:00

    Восстановление данных: Recuva v.1.03.100:

    13:35

    Веб-браузеры: IEPlus v.0.9.14:

    13:10

    Xilinx бесплатно добавляет поддержку DDR2-400 в FPGA Spartan-3:

    13:07

    Чистильщики: Toolbar Uninstaller v.0.9.8.5 Beta:

    12:45

    Apple обновила Mac mini:

    12:35

    STEC MACH8 – семейство SSD, оптимизированных для серверов и массивов накопителей :

    12:23

    Редакторы: KompoZer v.0.7.9:

    12:20

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.7.72:

    11:55

    Утилиты: Disk Heal v.1.27:

    11:30

    NVIDIA Quadro Plex VCS – четыре Quadro FX 5600 и 6 Гб памяти в одном корпусе:

    11:20

    Компании CPS и ProgeSoft подписали соглашение о дистрибуции:

    11:05

    Интернет и сети: Semonitor v.3.6:

    10:40

    SearchInform: CD/DVD Publisher:

    10:15

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.202:

    09:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1007:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.46:

    09:05

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.3.64:

    08:45

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 августа):

    08:00

    Видеокарты NVIDIA с PCI Express 2.0 могут появиться уже через пару месяцев:

    07:39

    iWork’08 получил программу для работы с электронными таблицами:

    06:26

    iLife ’08 уже в продаже:

    04:38

    Новые iMac — алюминиевый корпус, дисплей — от 20”:

    03:26

    Прототип дисплея, который сам перенастраивается для удобства просмотра :

    00:59

    GlacialTech анонсировала Igloo 7311 Silent — малошумный кулер для процессоров AMD :

    00:11

    Утекшие в Сеть спецификации и фото игрового ноутбука Dell XPS M1730:

    00:05

    EDGE Tech Corp комплектует флэш-накопители и 2,5-дюймовые внешние HDD ПО Migo:

    00:03

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