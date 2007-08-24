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    24 августа 2007

    TravelSound i50 — портативная АС для iPod shuffle:

    20:45

    Dual Access - новая технология D-Link для работы в сетях интернет-провайдеров :

    20:30

    Вторая DSLR новинка Nikon - 12,3-Мп камера D300:

    20:08

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.03 Beta:

    19:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.10.0.143:

    18:35

    Sharp представляет самый маленький в мире фотопрерыватель:

    18:17

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.6:

    18:10

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.3:

    17:45

    Апдейт ПО iPhone улучшил работу Wi-Fi и камеры:

    17:29

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.34:

    17:20

    RaidSonic: внешние модули для жестких дисков IB-380StUS-B и IB-380U-B:

    17:17

    Kingmax выпускает память стандарта DDR3-1333 с таймингами 5-5-5-15:

    17:05

    Медиаплееры: Evil Player v.1.21:

    16:55

    Интернет и сети: Feedreader v.3.11 Beta 2:

    16:30

    Princeton: миниатюрный модуль USB Bluetooth 2.0+EDR:

    16:17

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 4020 Final:

    16:05

    Интернет и сети: Google Earth v.4.2.0180:

    15:40

    SPARKLE выпускает целую серию адаптеров GeForce 8000 с пассивным охлаждением:

    15:34

    Восстановление данных: Encopy v.3.73:

    15:15

    SMC SMCWGBR14-N, SMCWEB-N и SMCWUSB-N – трио новинок с поддержкой 802.11n draft 2.0:

    15:01

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.3.6:

    14:50

    Intel показала участникам Games Convention 45-нм четырехъядерный микропроцессор Yorkfield :

    14:34

    Антивирусы: ClamWin v.0.91.2:

    14:25

    Утилиты: Foxit Reader v.2.1 Build 2023:

    14:00

    Неофициальная информация о Dell XPS 420:

    13:57

    Безопасность: Eset Smart Security Public Beta 2:

    13:35

    Что выпустит Intel против AMD Barcelona? Harpertown и Wolfdale с FSB=1600 МГц :

    13:21

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.4.0:

    13:10

    Logitech представляет колонки объемного звука для геймеров — G51:

    13:07

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.81:

    12:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.36 Build 1500 Beta:

    12:20

    Intel планирует выпуск новых Xeon 3000 на базе Yorkfield и Wolfdale :

    12:08

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (33 неделя 2007 года):

    11:55

    Sun: распространение StartOffice посредством интернет-службы Google Pack:

    11:30

    Lite-on E-puzzle – современный взгляд на старую идею головоломки-мозаики:

    11:24

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1008:

    11:05

    Canon расширяет семейство МФУ с фотопечатью тремя новыми моделями – PIXMA MP970, MP610 и MP520:

    10:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.47:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.84:

    10:15

    Intel откладывает системную плату на базе X38 Express:

    10:00

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.6.0.0:

    09:50

    Аналитики назвали имя «убийцы» Wi-Fi:

    09:30

    Утилиты: Disk Heal v.1.30:

    09:25

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.0.9:

    09:05

    Новые портативные накопители Iomega стали лидерами отрасли по емкости и производительности?:

    08:55

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.91:

    08:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.2.0:

    08:30

    Thermalright HR-11: кулер для GPU, который "сидит сзади и сбоку":

    08:23

    Intel представляет нового флагмана для ноутбуков, Core 2 Extreme X7900:

    08:22

    Утилиты: Gigabyte Xpress Recovery2 v.1.01.070817:

    08:15

    Lachesis – крутой ответ Razer на Microsoft SideWinder Mouse и Ideazon REAPER Edge :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 августа):

    08:00

    iRobot выпускает новую серию роботов-уборщиков Roomba 500:

    07:30

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