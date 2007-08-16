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    16 августа 2007

    USB-ручка для шпиона №2:

    22:50

    Apple разослала тестерам Mac OS X 10.4.11 build 8S2144:

    22:16

    Принтер Epson С120 — 37 страниц в минуту! :

    21:06

    Выпущен Skype 2.7 beta for Mac:

    20:34

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.1:

    19:00

    Transcend оверклокерам: память DDR2-800 aXeRam:

    18:37

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9 Build 281:

    18:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.7.0:

    18:10

    Интернет и сети: AdvancedRemoteInfo v.0.6.5.6 Beta:

    17:45

    По непроверенным данным, во второй половине года Intel столкнется с нехваткой чипсетов :

    17:22

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (13.08.2007):

    17:20

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.2:

    16:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.1:

    16:30

    Настройщики: Throttle v.6.13.7.2007:

    16:05

    Настройщики: PCBoost v.3.13.8.2007:

    15:40

    Память PRAM – что это и когда появится на рынке?:

    15:35

    Настройщики: SuperRam v.5.13.8.2007:

    15:15

    Настройщики: PCMedik v.6.13.8.2007:

    14:50

    Sealevel Systems: тесты подтвердили преимущества архитектуры «dedicated USB UART»:

    14:48

    Настройщики: GameGain v.2.13.8.2007:

    14:25

    Аналитики спрогнозировали будущее плазменных панелей:

    14:07

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.1:

    14:00

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.50 Beta 1:

    13:35

    Новое поколение процессоров – головная боль разработчиков ПО?:

    13:14

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.0:

    13:10

    Утилиты: RunScanner v.0.9.6.1 RC1:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 700:

    12:20

    Blue Raven Maestro 1070 — почти iPod Hi-Fi:

    12:06

    Мультимедиа: MPEG Streamclip v.1.2b1 Beta:

    11:55

    Apace Systems fxStor - первое в мире многоярусное сетевое хранилище данных для художников и аниматоров :

    11:42

    Диагностика: SIV 3.23:

    11:30

    Утилиты: RunScanner v.0.9.6.1 RC1:

    11:05

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.32:

    10:40

    Home Media Research: Blu-ray вдвое опережает HD-DVD на американском рынке :

    10:19

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.5.6:

    10:15

    Архиваторы: Universal Extractor v.1.6 Beta:

    09:50

    FileSalvage 6 — новая версия утилиты для восстановления файлов:

    09:27

    Графика: XnView v.1.91.3:

    09:25

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.0.0.193:

    09:05

    Интернет и сети: IE7pro v.1.0.10:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.10 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 августа):

    08:00

    Xtreme 917V с 4-ядерным процессором и 17" экраном — ноутбук мечты?:

    07:31

    Gainward Bliss 8600 GT 1024MB TV DD: рекордсмен по объёму ОЗУ среди карт на GPU NVIDIA:

    02:51

    iKey FT-86-911-TP – необычная клавиатура для необычного применения:

    00:17

    Intel обозначила дату выхода 4-ядерных Xeon Penryn:

    00:02

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