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    10 августа 2007

    QLogic начинает тестировать первые в отрасли продукты с Fibre Channel, поддерживающие скорость 8 Гбит/с:

    23:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.31:

    17:20

    FreshBattery предлагает новые батареи для iBook и PowerBook:

    17:18

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.6.0:

    16:55

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.51:

    16:30

    У некоторых iPhone отказывают тачскрины:

    16:23

    Утилиты: Xpadder 2007-08:

    16:05

    Интернет и сети: TCPView v.2.5:

    15:40

    AMD: "Самая долгожданная премьера года состоится…":

    15:34

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.7.9:

    15:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.64:

    14:50

    Прототип «Интернет-устройства», придуманного Microsoft, Google и другими компаниям, провалил тесты FCC:

    14:44

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.7:

    14:25

    Fujitsu обещает 2,5" HDD объёмом 1,2 Тб уже к 2010 году:

    14:24

    Secured Digital начнет выпуск бумаги со встроенными «наночипами» уже в следующем квартале:

    14:18

    TunePro — «зеркальные» радио-часы для iPod:

    14:07

    Мультимедиа: FAVC v.1.04:

    14:00

    Безопасность: Comodo BOClean Anti-Malware v.4.25:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.1.6:

    13:10

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.3 Beta 3:

    12:45

    Утилиты: WinPenPack v.3.0:

    12:20

    Утилиты: SpyAnywhere v.4.00.07:

    11:55

    Apple выпустила MacBook Pro Software Update 1.1:

    11:34

    Утилиты: Partition Saving v.3.40:

    11:30

    Безопасность: Norton AntiBot v.1.0.1310:

    11:05

    Утилиты: Glary Utilities v.2.2.1.63:

    10:40

    Чистильщики: Eraser v.5.84:

    10:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 7171:

    09:50

    Диагностика: SmartDoctor v.5.01:

    09:25

    С клавиши Command исчезло яблоко:

    09:17

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    16 портов RS-232 для системы с шиной PCI Express - плата Sealevel COMM+16.PCIe:

    09:00

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.53 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 августа):

    08:00

    PCI-SIG стандартизует скорость передачи PCI Express 3.0; обратная совместимость сохранена:

    03:21

    Sanmina-SCI начинает выпуск первых в мире печатных плат с полной защитой от статических разрядов:

    02:38

    Функциональный ноутбук ASUS U3 - официально :

    01:01

    STEC оснащает SSD Zeus-IOPS интерфейсами SAS и SATA :

    00:03

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