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    21 августа 2007

    Stretch представляет первый в мире 16-канальный рекордер H.264 в виде карты расширения PCI-Express:

    23:32

    Laird Technologies и ITEQ готовят совместное решение в области ЖК-панелей со светодиодной подсветкой:

    23:08

    ASUS P5E3 Deluxe: одна из первых плат на базе Intel X38 Express:

    19:12

    ViewSonic VX2255wmb/h: монитор, украшенный кристаллами Swarovski:

    19:10

    TSMC начинает выпуск встраиваемой флэш-памяти по нормам 0,13 мкм:

    19:01

    Leadtek WinFast PX8400 GS TDH Silent: DX10-ускоритель в бесшумном исполнении:

    18:49

    Epson V500 Photo: сканер с белой светодиодной подсветкой:

    18:48

    По данным Octillion, наночастицы помогли повысить эффективность солнечных батарей на 60-70%:

    18:36

    Встроенные экраны цифровых камер увеличатся до 3,5 и даже 4,3 дюймов, но не сейчас:

    18:17

    Мультимедиа: Reaper v.1.887:

    17:45

    Утилиты: Jalapeno Keyfinder v.1.05:

    17:20

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.315 Beta:

    16:55

    Кодеки: Codec v.8.1 Build 13:

    16:30

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.10:

    16:05

    Восстановление данных: Recuva v.1.04.104:

    15:40

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4.4 Final:

    15:15

    Японцы решили заняться стандартами безопасности литиево-ионных батарей:

    14:56

    Конвертеры: HandBrake v.0.9.0:

    14:50

    Утилиты: Glary Utilities v.2.2.2.66:

    14:25

    Apple выпустила новые тестовые сборки Tiger и Leopard:

    14:15

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.29:

    14:00

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.3.8:

    13:35

    Shuttle: анонс еще одной пары новых XPC (SN68PTG5 и SN68PTG6 Deluxe), но на базе процессоров AMD:

    13:15

    Установщики: Setup Studio v.1.0.8:

    13:10

    Программа AMD Validated Solutions предусматривает замену плат не позднее следующего рабочего дня:

    12:54

    Запись: Oront Burning Kit v.2.3.1:

    12:45

    Epson Stylus Photo RX680 — быстрое и недорогое МФУ с фотопечатью:

    12:39

    Настройщики: MagicTweak v.4.00:

    12:20

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.1.14 Beta:

    11:55

    Acrosser AR-ES0831FL: защищенный автомобильный компьютер под управлением Windows XP Embedded:

    11:49

    Утилиты: TeraCopy v.1.22:

    11:30

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.2.1.3:

    11:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.3 Build 0818 R3:

    10:40

    Shuttle XPC: SG31G2 для офиса и SG31G5 для дома:

    10:33

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.4:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    09:50

    Девять новых 2,5-дюймовых винчестеров Toshiba, включая модель MK3252GSX рекордного объема:

    09:38

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:25

    Предполагаемые спецификации NVIDIA GeForce 9800 GTX/ GTS и сроки их выхода:

    09:10

    Обновление драйверов для модемов Agere:

    09:05

    Sony IMX021: 12,47-Мп CMOS-датчик изображения размера APS-C для зеркальных камер:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 августа 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 августа 2007 года):

    08:15

    AMD объявляет о выпуске Athlon 64 X2 6400+ Black Edition:

    08:10

    В I/OMagic решили переделать накопитель TeraBank объемом 1 Тб:

    08:06

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 августа 2007 года):

    08:00

    Потенциала NAND хватит еще лет на пять, считают в Micron Technology :

    03:47

    DABODA HMC-1 — корейский миниатюрный медиаПК для Цифрового дома:

    03:01

    Компактная камера Canon Powershot G9 рассчитана на «серьезных любителей» фотосъемки :

    02:56

    Dell пересматривает итоги своей деятельности:

    01:56

    Массовые продажи ASUS Eee PC стартуют в середине сентября:

    01:55

    Новый продукт Apacer: модули DDR2 800 FB-DIMM для высокоскоростных серверов :

    00:10

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