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    6 сентября 2006

    Apple обновляет Mac mini:

    22:29

    NEC LCD195WVXM: 19 дюймов широкого формата:

    20:21

    МФУ Xerox WorkCentre 4150: четыре варианта конфигурации и высокая скорость печати:

    19:59

    Apple обновляет iMac и выпускает модель 24”:

    19:35

    Три новинки Addonics расширят возможности серверов, ПК и ноутбуков:

    19:31

    Freescale встраивает в автомобильный микроконтроллер 3 Мб памяти:

    18:26

    Удобный "карман" Evergreen для НЖМД стандарта SATA с горячей заменой:

    18:23

    Motorola анонсировала стратегическую инициативу по созданию WiMAX-чипсетов:

    18:18

    Elecom представила новые USB-накопители: MF-AU2 и MF-HU2:

    17:28

    GeForce 7900 GS: NVIDIA наносит упреждающий удар!:

    17:16

    Hitachi Prius K: Intel Core 2 Duo-ноутбуки с ЦТВ :

    16:57

    GALAXY анонсирует видеоадаптеры на GeForce 7900 GS с заводским разгоном:

    16:38

    Микросхема Samsung сделает мобильные дисплеи читаемыми на ярком солнце:

    16:20

    RuSwitcher beta 6 поддерживает Intel-Mac:

    16:03

    Корпус ZALMAN Fatal1ty - недешево и со вкусом:

    15:40

    Накопители LaCie спросят у пользователя отпечатки пальцев:

    15:39

    Inrevium: быстрый JPEG-чипсет для тех, кому нужно хорошее разрешение:

    15:39

    Samsung SCX-5330N и SCX-5530FN - новые МФУ для среднего и большого бизнеса:

    15:19

    Сделай апгрейд до Live 5.2, получи Ableton Live 6 бесплатно:

    14:52

    Декоративные светодиоды Avago длиной 50 см:

    14:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.7.5:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.85.01:

    13:35

    Семейство NVIDIA GeForce 6ххх получает поддержку transparent antialiasing:

    13:21

    Wireless HDMI - 500 Мбит/с без проводов:

    13:18

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5067:

    13:10

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 8:

    12:45

    Многофункциональный коммуникатор Sony COM-1 Mylo:

    12:37

    Мультимедиа: Reaper v.1.06:

    12:20

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.03:

    11:55

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.7.0:

    11:30

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.2.0:

    11:05

    SecureIT: новая версия Zserver Suite работает на платформе x64:

    10:40

    Утилиты: SearchInform v.2.4:

    10:15

    Диагностика: NextSensor v.2.5.2.0 Build 0905 RC2:

    09:50

    Ученые создали ионный охладитель чипов:

    09:35

    Цветной лазерный принтер Konica Minolta 2500W - доступность, как главный козырь:

    09:34

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.0 Build 1013:

    09:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.0 Build 7514 Preview Version:

    09:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.96.33 (Vista):

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Lite-On:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    08:00

    1 Гб видеопамяти в ноутбуке - Alienware Aurora m9700:

    06:30

    Samsung начинает отгрузки MoviNAND:

    06:14

    Широко шагая, можно порвать штаны: Intel придется замедлить строительство фабрик?:

    06:00

    В Чехии находится самая большая в мире сеть IEEE 1394:

    05:30

    Коммуникатор O2 Mars: первая информация:

    05:01

    Чёртова дюжина ноутбуков Acer на базе Merom:

    04:31

    Школьный завтрак – по отпечатку пальца!:

    02:04

    Toshiba анонсирует ноутбуки серии Satellite на Core 2 Duo: AW6 и CW2:

    01:54

    Philips In Touch: новый инструмент опосредованного общения:

    01:40

    Анонс Pioneer DVR112, нового оптического привода с поддержкой LightScribe:

    01:11

    Epson PictureMate 280 и PictureMate 240 - принтеры «с ручкой»:

    00:07

    Массовые поставки плат на G965 задерживаются:

    00:02

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