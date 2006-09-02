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    2 сентября 2006

    ADSL-модем и беспроводной маршрутизатор со встроенными серверами ASUS WL-600g:

    21:52

    PCI жив! Visiontek выпустила видеоадаптер X1300 256MB:

    20:35

    Диагностика: System Spec v.2.30:

    17:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.5 Alpha:

    16:55

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.60:

    16:30

    Графика: Paint.NET v.2.7.2:

    16:05

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.5:

    15:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.65:

    15:15

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.9:

    14:50

    Утилиты: xStarter v.1.84:

    14:25

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.196:

    14:00

    Hitachi CinemaStar: кино и винчестеры:

    13:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.7.4:

    13:35

    Фоторамки Philips PhotoFrame становятся больше:

    13:14

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (31.8.2006):

    13:10

    Wi-Fire - WiFi на расстоянии 300 м:

    12:58

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.7.7:

    12:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.1.6:

    12:20

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1004:

    11:55

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1011:

    11:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Beta 2:

    11:05

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.5.737.000:

    10:40

    Официальные драйверы ForceWare v.91.47:

    10:15

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    09:50

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.6.9:

    09:25

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.05:

    09:05

    Apple представит 23-дюймовый iMac?:

    09:01

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.04:

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.03.05:

    08:30

    L International PuRAM-GO/PuRAID-GO –твердотельные накопители для портативных ПК:

    08:29

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 сентября):

    08:00

    ATI готовит FireStream 2U - ускоритель для вычислений общего назначения?:

    06:05

    NVIDIA GeForce 7100GS официально, или как улучшить знакомое блюдо новым соусом:

    02:43

    Анонсирован беспроводный UWB-хаб компании Y-E Data:

    01:40

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