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    12 сентября 2006

    ST M25P80 и M25P16: ультракомпактные чипы SPI-флэш-памяти:

    23:06

    UX7LSeD: технология 55-нм встраиваемой DRAM по версии NEC:

    22:02

    Nokia E62: почтовый коммуникатор от Nokia и Cingular:

    22:00

    Lucent и Bell представляют еще два «кирпича» для файрволлов:

    17:07

    Portwell Ruby-9716VGAR - системная плата повышенной прочности с поддержкой Core 2 Duo:

    16:38

    Lattice представит новые FPGA и много других полезных вещей:

    15:50

    Одноплатный компьютер Embest SBC2410-II:

    15:47

    Behringer iAXE393 USB-гитара с NI Guitar Combo в комплекте :

    15:01

    Запись: ImgBurn v.2.1.0.0:

    14:50

    MRV расширяет спектр опций электропитания для медиаконвертеров Fast Ethernet серии MC102:

    14:27

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Final Preview 3:

    14:25

    Плата ECS 662T-M: еще один реверанс в сторону SiS:

    14:02

    OCZ PC2-6400 Platinum DFI Special Edition - память для избранных:

    14:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.8 Alpha:

    14:00

    Mask Pro 4 получит поддержку планшетов Wacom:

    13:51

    Фотокамера Fujifilm FinePix A700: мы пойдём другим путём:

    13:36

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.9:

    13:35

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.1:

    13:10

    Утилиты: ReNamer v.4.15:

    12:45

    Pinnacle Studio 10 оптимизирована для редактирования HD и публикации видео в сети:

    12:28

    Sonnet представила адаптер eSATA для MacBook Pro:

    12:28

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.8:

    12:20

    CSR UniVox: беспроводной VoIP-телефон на одной микросхеме WiFi:

    12:18

    Диагностика: BGEye v.2.97:

    11:55

    «Ловушка для заряда» помогла Samsung изготовить первую 40-нм флэш-память:

    11:35

    Софт для сотовых: Oxygen FM Manager v.2.0:

    11:30

    HP Deskjet D4160 – чем проще, тем лучше:

    11:06

    Sun и Red Hat: интегрированы IDE NetBeans и JBoss:

    11:05

    Вышло обновление версии 2.0 программного продукта Safe’n’Sec Personal:

    10:40

    Мультимедиа: MagicScore Maestro/Classic v.4.120:

    10:15

    Файловые обменники: eMule v.0.47b Build 2:

    09:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 v.3.01 Build 715 Beta:

    09:25

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    09:05

    Zigview S2: визируем на расстоянии:

    08:53

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Настройщики: ExperTool v.4.6 для видеоадаптеров Gainward:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 сентября):

    08:00

    Такие разные Cell: самый мощный суперкомпьютер и распределенные вычисления на PS3:

    01:13

    «Сетевой акселератор» KillerNIC поступает в продажу, тесты его производительности:

    01:05

    CATCHER: каким должен быть портативный ПК для военных:

    00:32

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