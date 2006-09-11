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    11 сентября 2006

    MusicJam Mixer — микшерский пульт iPod:

    23:45

    В Mac OS X 10.4.8 повысится производительность Rosetta?:

    22:59

    Аналитик: Apple продаст 12 млн. iPhone:

    22:14

    TVBook Pro — DVB -тюнер MacBook Pro:

    20:20

    Apple в ближайшее время выпустит Final Cut Pro 5.1.2:

    19:25

    Пополнение в «конюшне» Acer - ноутбуки Ferrari 1005WTMi и 5005WLHi:

    18:17

    CoverScout 2.1 позволяет искать графику для полных альбомов iTunes:

    16:26

    A-DATA: ещё одна 8-Гб флэш-карта формата SDHC:

    16:11

    GeCube RX1300XT Platinum Edition - немного «платины» в бюджетном сегменте:

    15:41

    Motorola E690: Linux в коммуникаторах наступает:

    15:38

    FOXCONN Q9657MC-8KS2H - одна из первых плат бизнес-платформы vPro:

    15:36

    Утилиты: Pfrank v.1.75:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (10.9.2006):

    14:00

    Аудиофильская звуковая карта Prodigy7.1 HiFi с экранированной аналоговой частью:

    13:37

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.11:

    13:10

    В Missing Sync for Palm OS 5.1.1 улучшена работа с Treo 700p:

    13:08

    Qimonda готовится к выпуску 58-нм чипов DRAM:

    13:07

    Gateway E-4610 - ПК с vPro на базе Intel Q965 и Core 2 Duo:

    12:47

    Настройщики: PowerStrip v.3.70:

    12:45

    Квартет новинок G-Technology: G-RAID2, G-RAID mini, G-SPEED S и G-SPEED XL:

    12:24

    Графика: FuturixImager v.5.8.1:

    12:20

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.73:

    11:55

    Samsung знает, что заменит флэш-память в ближайшие годы:

    11:53

    Японцы смогли объединить DVD и HD DVD:

    11:30

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.60.2:

    11:30

    NVIDIA готовит новый ускоритель для AGP-систем:

    11:22

    ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro - эффективный кулер на теплотрубках:

    11:19

    Sony: две фотокамеры с сенсорными 3-дюймовыми дисплеями :

    11:16

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.197:

    11:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.5 Build 0910:

    10:40

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.1 Build 0064 Beta:

    10:15

    Файловые обменники: eMule v.0.47b Final:

    09:50

    Найдена причина последних неудач Intel:

    09:29

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.48 для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 сентября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 сентября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 сентября 2006 года):

    08:00

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