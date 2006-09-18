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    18 сентября 2006

    Evergreen NAS Mini - миниатюрное сетевое хранилище в стиле Мас:

    19:52

    A-DATA выпускает ёмкую карту памяти формата miniSDHC - 4 Гб:

    18:05

    GimmeSomeTune v2.5 работает с iTunes 7:

    17:06

    Первые фото Radeon X1950 Pro и Radeon X1650 XT производства MSI:

    16:45

    HP Compaq tc4400 - «таблетка» на Merom:

    16:44

    13,9-кратный (!) объектив Tamron на все случаи жизни:

    16:32

    Oki представляет ZDK для разработчиков ZigBee-решений:

    15:29

    CS Odessa запустила сервис конвертирования файлов Visio:

    14:39

    Apple «засекречивает» чипы в iPod:

    13:04

    Утилиты: ActivIcons v.3.37:

    12:45

    XFX GeForce 7950 GT ExTreme - бесшумно, быстрее других и две пожизненные гарантии впридачу:

    12:26

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.08 Build 102:

    12:20

    HTC Libra: новый компактный коммуникатор с QWERTY-клавиатурой:

    12:02

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.8:

    11:55

    Платы ASUS на Intel G965 задерживаются:

    11:38

    Lite-On называет сроки выхода своих первых HD DVD продуктов:

    11:37

    Aspyr обновляет Call of Duty 2:

    11:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.72:

    11:30

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.45:

    11:05

    Кодеки: Codec v.8.0 Build 5:

    10:40

    Minox: 10 мегапикселей в бриллиантовой оправе:

    10:29

    Диагностика: System Analyser v.5.3o:

    10:15

    Полноэкранный iPod будет выпущен до конца года?:

    09:58

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.0 Build 8042 Preview Version:

    09:50

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    09:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 сентября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 сентября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 сентября 2006 года):

    08:00

    Пользователи недовольны iTunes 7:

    06:06

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