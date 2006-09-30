  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 сентября 2006

    Пакет StuffIt Standard Edition 11.0 оптимизирован для Intel:

    23:13

    Contactizer 3 Pro — новая версия популярного органайзера:

    10:28

    Portable Power Station — внешняя батарея для MacBook:

    09:57

    Кодеки: DivX Codec v.6.4 Beta 1:

    09:25

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.3:

    09:05

    CD/DVD: UltraISO v.8.5.1.1860 PE:

    08:45

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.98 Beta:

    08:30

    Утилиты: Gigabyte VTuner 3 v.B06.0920:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 сентября):

    08:00

    4-in-1 Car Kit — автомобильный комплект для iPod :

    07:52

    Apple выпустила Security Update 2006-006 для Mac OS X 10.3.9:

    06:48

    Sony BWU-100A: воспроизведению коммерческих дисков BD-ROM быть:

    01:44

    Western Digital анонсировала накопитель 1-Тб My Book Pro II Edition USB:

    00:52

    Apple выпустила Mac OS X 10.4.8:

    00:34

    Walton Chaintech представляет новые видеокарты серии APOGEE:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018