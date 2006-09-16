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    16 сентября 2006

    Аналитик: новый iPod принесет Apple больше прибыли:

    23:28

    Tables 1.0 — новый табличный редактор:

    19:33

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.6.1:

    16:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.71 Beta:

    16:05

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.2.0.2 Beta 3:

    15:40

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.08:

    15:15

    Архиваторы: 7-Zip v.4.43 Beta:

    14:50

    Aewin Technologies: новые ЕТХ-модули на Geode LX800:

    14:29

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.1.50:

    14:25

    Запись: VSO Inspector v.1.1.4c:

    14:00

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.7c:

    13:35

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.0.18:

    13:10

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.0b:

    12:45

    Запись: CopyToDVD v.4.0.0.36:

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.1.14:

    11:55

    iMac 24” с чувствительный к прикосновению экраном:

    11:32

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2126 Beta 1:

    11:30

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0.9:

    11:05

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.05:

    10:40

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.91 Beta:

    10:15

    Buffalo IFC-CB2ES: два порта eSATA для слота PCMCIA:

    10:01

    Чистильщики: CCleaner v.1.33.382:

    09:50

    Microsoft: обновление для второй бета-версии системы Microsoft Office 2007:

    09:25

    2 Тб на столе - Prestigio Storage NAS-540:

    09:22

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.9 Build 963:

    09:05

    Вышли первые компьютеры Dell на базе процессоров AMD:

    09:04

    25 сентября MacBook Pro получит новый процессор?:

    09:02

    Хоть батареи и горят, заменить их пока нечем:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    08:45

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.79:

    08:30

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 сентября):

    08:00

    Мировой рекорд позволит Seagate выпускать 2,5-Тб винчестеры:

    06:30

    Albatron 7950GT - новинка компании с поддержкой HDCP:

    00:47

    EqualLogic PS3000 - iSCSI массивы емкостью 2,4 и 4,8 Тб:

    00:27

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