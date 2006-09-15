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    15 сентября 2006

    Blu-ray-рекордер Sony BWU-100A добрался до Европы:

    23:37

    iMac в некоторых тестах обходит Mac Pro:

    23:07

    PC Magazine: новый iPod nano лучше SanDisk Sansa e200:

    21:45

    TDK - твердотельные диски уже не за горами. Анонс 32 Гб диска GBDriver RA5:

    21:19

    iPhone появится не ранее января:

    20:38

    Leica M8: с прилавка в музей:

    20:03

    Новые плагины для FCP от Digital Heaven:

    19:18

    Apple обновляет Boot Camp:

    18:16

    Samsung SGH-i600: коммуникатор «все-в-одном»:

    17:51

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.12:

    17:20

    Sony: анонс ноутбуков VAIO AR20 и FE30:

    17:09

    Чистильщики: CleanCenter v.1.41.01:

    16:55

    Acer Aspire 5102 AS5102WLCi: недорогой ноутбук на двухъядерных процессорах:

    16:34

    CD/DVD: Virtual CD v.8.0.0.4:

    16:30

    NiveusMedia: высокобюджетные медиацентры Rainier и Denali Editions:

    16:28

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.4.0:

    16:05

    Shuttle представляет новые barebone-системы:

    15:42

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.36.00.11:

    15:40

    5 новых продуктов Native Instruments: KOMPLETE 4, MASSIVE, FM8, ABSYNTH 4, BATTERY 3:

    15:35

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2080 Beta:

    15:15

    Transcend: серия флэш-накопителей JetFlash 130:

    15:12

    Конкурс iXBT.com при поддержке Microsoft и NVIDIA:

    14:54

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.6 Build 930:

    14:50

    Altec Lansing: наборы акустики для ПК FX4021 и FX5051:

    14:26

    Работа с дисками: Paragon Partition Manager v.8.0:

    14:25

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.7 Beta 5:

    14:00

    Графика: CorelDRAW Graphics Suite X3:

    13:35

    Crestron TPMC-8X - пульт управления «умным» домом и не только:

    13:34

    FTP-клиенты: Staff-FTP v.2.90:

    13:10

    Canon PowerShot G7: слухи о прекращении выпуска фотокамер G-серии оказались сильно преувеличены:

    13:09

    Новые технологии электропитания на декабрьской IEDM:

    12:56

    Диагностика: BGEye v.3.00:

    12:45

    Dell называет виновника в деле о пожароопасных аккумуляторах:

    12:24

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 113 Beta:

    12:20

    Портативные ПК Intermec CV30 и CN3 – «бортовой» и «ручной»:

    12:06

    Настройщики: StartRight v.1.32:

    11:55

    Olympus E-400: 10 мегапикселей или смерть:

    11:43

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.0.3:

    11:30

    Microsoft Hardware проводит артиллерийскую подготовку перед выходом новой ОС:

    11:10

    Медиаплееры: 1by1 v.1.57:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.7:

    10:40

    Griffin демонстрирует новые аксессуары для iPod:

    10:23

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.7:

    10:15

    Запись: VSO Inspector v.1.1.4.68:

    09:50

    DDR3 или AMD готовится нанести очередной удар:

    09:35

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.3:

    09:25

    Официальные бета-драйверы PureVideo HD ForceWare v.92.91:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Что пообещала Hitachi, празднуя юбилей жесткого диска?:

    08:44

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:30

    Утилиты: Broadcom Advanced Control Suite 2 v.9.4.7:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 сентября):

    08:00

    IBM запускает в серию первые компьютеры на процессорах Cell BE:

    06:41

    1,8-дюймовые винчестеры Toshiba становятся еще меньше:

    05:10

    Colibri PXA290 - миниатюрный СОМ-модуль под управлением Windows CE 5.0:

    03:14

    AMD говорит о первых моделях своих 65-нм процессоров и сроках их выхода:

    02:33

    Замена LCD в виде SED-дисплеев подоспеет в 2008-м:

    02:21

    ATI RV570 (Radeon X1950 Pro): новые детали:

    02:00

    O2 XDA Stealth - функциональный коммуникатор в форм-факторе «слайдер»:

    01:57

    Идеальные динамики с точки зрения JVC - "дышащая сфера":

    01:46

    Sony: предварительный анонс NVIDIA GeForce 7600 GTL в медиаПК серии VGX-XL200:

    01:39

    Cooler Master Hyper TX, Mars и Eclipse - не только кулеры, но и украшение системного блока:

    00:30

    Thermaltake представляет Orchestra - "бесшумную" систему водяного охлаждения:

    00:11

    Китай будет производить собственные, дешевые процессоры:

    00:05

    Мультимедийный ноутбук ASUS A8Js с графическим процессором NVIDIA GeForce Go 7700:

    00:04

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