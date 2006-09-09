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    9 сентября 2006

    Новые игры от Pangea:

    23:43

    Первые тесты iMac Core 2 Duo:

    19:54

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.587 Beta:

    17:45

    Редакторы: WinHex v.13.2 SR-11:

    17:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.7 Alpha:

    16:55

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.2.2:

    16:30

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.4.5.1:

    16:05

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.4.0.54.829:

    15:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.5.0906:

    15:15

    Утилиты: WinOrganizer v.3.3:

    14:50

    Файловые обменники: KaZaA v.3.2.3:

    14:25

    Мультимедиа: WebcamXP Pro 2006 v.2.38.225:

    14:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.72:

    13:35

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.0.2:

    13:10

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.4.0.2:

    12:45

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.1.3.0:

    12:20

    В полку сторонников AGEIA прибыло: ELSA:

    11:59

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98.6:

    11:55

    Медиаплееры: Evil Player v.1.14:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.85.03:

    11:05

    Производители USB-накопителей научат свою продукцию уму-разуму:

    11:00

    Веб-браузеры: Opera v.9.02 Build 8573/3509/419 Beta:

    10:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.0:

    10:15

    ATI тихо меняет частоты Radeon X1900GT:

    10:11

    S.N.Safe&Software выпустила Safe’n’Sec Timing:

    09:50

    Плата ECS NFORCE 570SLIT-A - поддержка Core 2 Duo и SLI:

    09:42

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:25

    Microsoft: Windows Vista RC1 Build 5600:

    09:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.5 Build 0908:

    08:45

    Настройщики: Fresh UI v.7.66:

    08:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.42:

    08:15

    Китайцы готовы ставить нанобатареи в мотороллеры на электрической тяге:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 сентября):

    08:00

    BenQ FP222W - новый 22" широкоформатник:

    03:15

    Hewlett-Packard LP3065 - Hi-End монитор с диагональю 30 дюймов:

    01:01

    Diamond Viper X1600 PRO - возрождение известной торговой марки. Удачное ли?:

    00:31

    HP iPAQ rx4000 получает старшего брата, rx5915:

    00:11

    BFG анонсирует графические платы серии OVERCLOCKED:

    00:05

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