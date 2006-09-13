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    13 сентября 2006

    Внешняя батарея для iPod от Sonnet:

    22:26

    Восьмиядерный Mac Pro:

    18:39

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2a:

    16:55

    TDK начала поставки двухслойных дисков BD-R:

    16:46

    Диагностика: System Spec v.2.35:

    16:30

    Диагностика: Motherboard Monitor v.5.3.7.0 Patch 2:

    16:05

    Медиаплееры: QuickTime v.7.1.3:

    15:40

    SanDisk: анонс 4-Гб карты памяти miniSDHC:

    15:24

    Настройщики: MultiRes v.1.58:

    15:15

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.3.5.62:

    14:50

    Неофициальная информация о планшетном ПК Fujitsu P1610:

    14:49

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.4 Build 978:

    14:25

    Mushkin EM2-4200: не в скорости памяти счастье, а в её объёме:

    14:06

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.7.9:

    14:00

    Кто делает микросхемы NVIDIA?:

    13:37

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.18:

    13:35

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.08 Build 100:

    13:10

    Oki Electric выпускает самый маленький декодер MP3:

    13:10

    Возгорающиеся батареи, HDD… Теперь и копиры Canon :

    13:07

    Palm Treo 750v - коммуникатор с QWERTY-клавиатурой для Европы:

    13:05

    Низковольтные процессоры VIA C7-M находят своё применение в продуктах Samsung:

    13:03

    NITROX PX: новые процессоры Cavium для сетевой безопасности:

    12:54

    Мультимедиа: Reaper v.1.10:

    12:45

    Антивирусы семейства Dr.Web стали доступнее:

    12:20

    В продаже появляется 100-Вт источник питания на топливных элементах:

    12:19

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    11:55

    Intel собирается выпустить дешевый процессор, которого «нет на карте»:

    11:51

    Сроки выхода плат Intel, оптимизированных под Kentsfield:

    11:35

    BenQ DW1800 и DW1805 - первые 18-скоростные DVD-рекордеры компании:

    11:34

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (сентябрь 2006 года: обновления MS06-040, MS06-42, MS06-052 - MS06-53):

    11:30

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за сентябрь 2006 года:

    11:05

    «Черная магия» высокой четкости:

    10:41

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.20:

    10:40

    Apple обновила QuickTime и Front Row:

    10:22

    Western Digital выпускает новые Passport и Scorpio:

    10:18

    UDO-DMD - новый формат для хранения HD-видео:

    10:16

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.1:

    10:15

    Инвесторы Intel «жаждут крови»:

    10:10

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.96.060910:

    09:50

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1:

    09:25

    Файловые обменники: DC++ v.0.695 Unstable:

    09:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.70:

    08:45

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 605:

    08:30

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.73 (Updated):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 сентября):

    08:00

    Apple продемонстрировала прототип телевизионной приставки iTV:

    07:57

    Apple выпустила iTunes 7:

    06:21

    Новый iPod shuffle вдвое меньше предшественника:

    04:47

    Apple выпускает новый iPod nano:

    03:37

    Apple представила новый iPod:

    02:07

    Intel отправляет BTX пылиться на полке:

    01:12

    ASUS DRW-1612BL внутренний привод DVD c поддержкой LightScribe:

    01:10

    Amazon.com готовит собственное устройство для чтения электронных книг:

    01:00

    Z845, P350 и X5470: трио новых офисных устройств Lexmark:

    00:12

    Переход на 450-мм подложки: когда ждать и что думают о нем производители?:

    00:07

    Комплексные KVMP решения «все в одном» от ATEN:

    00:05

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