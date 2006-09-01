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    1 сентября 2006

    Выпущен альтернативный Flash-плеер для Mac OS X:

    22:50

    Эффективное охлаждение HDD: версия Freedom PC:

    22:20

    MacMice выпускает черную Danger Mouse:

    20:21

    ClearSpeed преодолевает рубеж 1 GFLOPS в расчете на 1 Вт:

    20:07

    Apple обновляет Leopard Preview:

    17:23

    Винчестеры Hitachi Endurastar J4K50 и N4K50: «Танки грязи не боятся!»:

    16:38

    DRM или как оцифровать радио:

    16:07

    Pretec выпускает «первый в мире» USB-накопитель объемом 16 Гб:

    16:03

    R-Style Computers выпускает серверы на базе Intel Xeon 7100:

    15:23

    ABIT: системная плата NF-M2 nView:

    15:14

    Gigabyte NX76G512P-RH – быстрее референс-дизайна на 11%:

    14:46

    Philips и Netgear готовят телефоны со Skype, которым не нужен ни ПК, ни Wi-Fi:

    14:45

    mPhase Technologies покажет нанобатарейку и MEMS-магнитометр:

    14:04

    Руководство Intel ответит на ваши вопросы:

    13:42

    Универсальная 3,5-дюймовая стойка KAMARACK:

    13:33

    Transcend: низкопрофильные модули памяти DDR2-1066:

    13:27

    Samsung показывает работу 4G-сети в действии:

    13:12

    ASUS M2R32-MVP - новый продукт серии AI Lifestyle для AMD Socket AM2:

    13:10

    Epson: анонс цифровых фотоальбомов P-3000 и P-5000:

    13:03

    Портативный медиаПК Pepper Pad 3 - в сентябре:

    12:32

    Теперь пожаром грозят не только батареи, но и жёсткие диски: фотоотчёт:

    09:22

    Шариковая ручка со встроенным USB-накопителем и устройством чтения карточек SD:

    07:06

    Dell и Apple еще и заработают на возврате батарей, но 25% опасной продукции остается на рынке:

    06:01

    Sun Microsystems вошла в правление Blu-ray Disc Association:

    03:10

    TRENDnet ClearLink – спикерфон для Skype:

    02:30

    Универсальный «переходник» USB - IDE / SATA:

    02:12

    DFI 662-TMG/G - плата для Core 2 Duo, отличная от других:

    01:55

    Читаем Memory Stick PRO Duo на кардридерах без адаптера-переходника:

    01:54

    5 плат MSI для Core 2 Duo: и всё-таки они разные!:

    00:51

    Pretec представила карты памяти SDHC рекордной емкости - 8 Гб:

    00:10

    PlexEraser PX-OE100E - средство для уничтожения CD/DVD:

    00:02

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