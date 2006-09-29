  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 сентября 2006

    Pangea Arcade уже в продаже:

    21:14

    Toshiba и Dell увеличивают количество отзываемых батарей:

    20:45

    Recosoft выпустила PDF2Office Personal v3.0:

    20:25

    Acer предлагает заменить настольные ПК ноутбуками на базе Intel Core 2 Duo:

    20:17

    Intel и IBM знают, как улучшить PCI Express:

    19:49

    NVIDIA объявляет о доступности Quadro Plex 1000 по цене от 17500 до 24500 долл. :

    18:34

    Rotino - самая маленькая лазерная мышь для путешествий:

    17:10

    Zinc Matrix Power - новое решение в деле о батареях?:

    16:06

    ASUS ускоряет CrossFire на системных платах с Intel P965:

    15:39

    Процессоры Intel в RAID-адаптерах:

    15:15

    Oki Electric оснащает «говорящие микросхемы» памятью P2ROM:

    15:02

    Второй по величине китайский производитель ПК перешел на сторону AMD:

    14:42

    AMD открывает новый R&D-центр в Колорадо:

    13:56

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 759/462):

    13:35

    Intel представила мобильную платформу для врачей и медсестёр:

    13:34

    Radmin 3.0 - особенности системы безопасности:

    13:10

    BenQ A51 - новый ноутбук серии Joybook :

    12:57

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.1.6 Beta:

    12:45

    ASUS демонстрирует ноутбук с двумя дисплеями:

    12:25

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.30:

    12:20

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.62:

    11:55

    Lenovo отзывает 526000 батарей Sony. Информация для владельцев:

    11:54

    UWB: Intel берет ситуацию под контроль:

    11:34

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2139:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.1.0.7 Beta:

    11:05

    Мультимедиа: Reaper v.1.21:

    10:40

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38988:

    10:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.2.6.940:

    09:50

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB924941):

    09:25

    Microsoft: обновление системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (MS06-055):

    09:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.9 Build 965:

    08:45

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.1.4:

    08:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.7 Build 82:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    08:00

    Apple обновляет пакеты iLife ’06 и iWork ’06:

    05:57

    SanDisk представляет 4-Гб карту памяти Ultra II SDHC:

    01:19

    Intel готовит Yokrfield и планирует продать миллион четырёхъядерных процессоров до первого AMD K8L:

    00:55

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018