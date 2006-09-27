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    27 сентября 2006

    TwinMOS X5 и Z4 - новые 16-Гб флэш-накопители:

    21:58

    Ampro MightyBoard 821 и ReadyBoard 820: PCI Express на малогабаритных системных платах:

    21:37

    Intel 945GC составит пару Pentium E1000:

    21:19

    Микрофон в микросхеме - Akustica AKU2004:

    20:45

    Набор Rabbit Semiconductor для приложений ZigBee/ IEEE 802.15.4:

    20:21

    DRC Computer собирается показать сопроцессор, ускоряющий работу в 10 раз:

    19:42

    Canon PC170 – походный копировальный аппарат:

    18:40

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.407 Build 808:

    18:10

    Toshiba: два новых ноутбука:

    18:07

    CD/DVD: Alcohol 120% v.1.9.5.4521:

    17:45

    ICUWB 2006: новые подходы к старой проблеме внедрения UWB:

    17:39

    Frontier Alphatrack - компактный USB-контроллер для профессионального звукового софта :

    17:25

    Sigma DP1: сюрприз для энтузиастов фотографии:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.8.4:

    17:20

    VIA CX700М - чипсет с интегрированным графическим ядром для встраиваемых систем :

    16:57

    Утилиты: WindowsGuard 2007 v.6.5:

    16:55

    NME спасёт мир от войны Blu-ray и HD DVD?:

    16:37

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.10 Beta:

    16:30

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.1.5 Beta:

    16:05

    VideoMate T750 превратит ПК в домашний центр развлечений:

    15:57

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.94:

    15:40

    FUSION 1200: 48-процессорные и 192-ядерные серверы VXTECH:

    15:37

    Sony Vaio UX получает 32-Гб SSD-накопитель:

    15:19

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2137:

    15:15

    Карточка TRI-D AllAccess: ключ от всех замков:

    15:12

    Утилиты: True Launch Bar v.4.1:

    14:50

    IDF Fall`06: презентация Core 2 Extreme QX6700, имя «неэкстремальных» 4-ядерников:

    14:38

    Sandisk Extreme III CF, 12 и 16 Гб: карты памяти ценой в «тушку» :

    14:37

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.10b:

    14:25

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.7.0:

    14:00

    Yoggie Gatekeeper - «наладонный» аппаратный файрволл:

    13:56

    Антивирусы: Avast! v.4.7.892:

    13:35

    Kingston выпускает карту флэш-памяти SDHC Class 2:

    13:24

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.4.120:

    13:10

    Apple обновила профессиональные приложения:

    13:07

    Файловые обменники: BitComet v.0.73:

    12:45

    IDF Fall`06: Intel ускоряет темпы перехода на 45-нм техпроцесс:

    12:43

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.11 Alpha:

    12:20

    SwitchBack PC - «пуленепробиваемый» UMPC:

    12:18

    80 Plus: Google в борьбе за новый стандарт питания ПК:

    12:15

    Названа дата выхода Clovertown и серверных Kentsfield:

    12:13

    Конкурс iXBT.com при поддержке Microsoft и NVIDIA — продолжается!:

    12:10

    ViewDock — монитор «Made for iPod» от ViewSonic:

    12:10

    Antec NoteBook Cooler: система дополнительного охлаждения для ноутбуков :

    12:06

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.14:

    11:55

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.4.4 Beta:

    11:30

    IEEE начинает процесс стандартизации 100 Гбит/с:

    11:13

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.36.00.66:

    11:05

    Olympus: стандарт 4/3 скорее жив, чем мёртв:

    10:43

    USB-контроллер Cypress EZ-USB FX2LP и цифровое телевидение высокой четкости на ПК:

    10:42

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.67:

    10:40

    Кодеки: Lame MP3 v.3.97:

    10:15

    Cingular станет эксклюзивным продавцом iPhone в США?:

    09:57

    Настройщики: nLite v.1.2 Beta:

    09:50

    Intel: будущее физических расчётов за многоядерными процессорами:

    09:34

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.06:

    09:25

    Microsoft: Windows Vista RC1 Build 5728:

    09:05

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.2.6:

    08:45

    Неофициальный сборник драйверов и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B06.0912.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 сентября):

    08:00

    Обновлен стандарт CompactFlash, скорость увеличена до 133 Мб/с:

    03:00

    Symbol WT4000: компьютер на запястье:

    00:43

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