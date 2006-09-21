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    21 сентября 2006

    ACARD: новое ПО и аппаратные средства "Ha! DVD" для дублирования CD/DVD/Blu-ray:

    21:47

    Symbol Technologies представила RD5000 - RFID-считыватель второго поколения:

    21:08

    Панацея против возгораний аккумуляторов?:

    19:29

    Buffalo: TV-тюнер DH-ONE/U2 USB для мобильных пользователей:

    19:16

    Скоро: северный мост для AMD - ATI RS690:

    18:37

    Flash Optimizer 1.8 пддерживает Flash 8:

    18:23

    ASUS P5N32-SLI Premium/WiFi-AP - плата с большими возможностями для геймеров и не только:

    18:08

    Elecom: 4-Гб карта памяти SDHC, первая в Class 4:

    17:59

    Fluke Networks OptiFiber: новые возможности для тестирования оптоволоконных сетей:

    17:56

    Meshbox выпускает набор петель для Garageband:

    17:55

    Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack: три вентилятора в одной коробке:

    16:54

    СП ASUStek-GIGABYTE получает новое имя:

    16:52

    Foxconn P9657AA-8KS2H: что нужно «отрезать» у платы на P965, чтоб она стоила 100 долларов?:

    16:49

    Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick - компактный и функциональный TV-тюнер:

    16:46

    Снимаем панорамы 160(!)-мегапиксельной камерой:

    15:57

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.33 Beta:

    15:40

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 SP1 Build 2228:

    15:15

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.6.5.2:

    14:50

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.76:

    14:25

    Transcend: HDD-бокс StoreJet 3.5:

    14:24

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.9.0:

    14:00

    MSI предупреждает: краденые видеокарты:

    13:48

    Ramtron представляет чипы FRAM плотностью 512 Кбит:

    13:47

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.1:

    13:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2129 Beta 1:

    13:10

    MSI: ноутбук-медиацентр MEGABOOK L740:

    13:03

    20-летний юбилей компании Pinnacle:

    12:58

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 6:

    12:45

    Оптический бутерброд: Blu-ray, HD DVD и DVD на одном диске :

    12:43

    ASUS AiGuru S1 - первый музыкальный VoIP-телефон:

    12:33

    Свершилось! Официальный выход Steinberg Cubase 4:

    12:25

    OCZ Roadster - новая серия портативных флэш-дисков:

    12:22

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.62:

    12:20

    Настройщики: System Mechanic v.6.0u:

    11:55

    Megafon — новый VoIP-клиент для Mac:

    11:39

    Imation Flash Wristband: новые цвета, ёмкости, предназначение:

    11:38

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.407 Build 804:

    11:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.22.0:

    11:05

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.11:

    10:40

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.59:

    10:15

    Sonnet снижает цены на PodFreq nano и PodFreq mini:

    10:09

    Pentax: объективы с ультразвуковыми моторами и другие экспонаты предстоящей выставки Photokina 2006:

    10:01

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.77:

    09:50

    EyeTV 250 — TV-тюнер в стиле Mac mini:

    09:41

    BitDefender: вышла бета-версия Mobile Antivirus v2:

    09:25

    NVIDIA GeForce 8800 GTX (G80): первые технические характеристики DX10-ускорителя :

    09:15

    Информация о грядущем снижении цен на процессоры Intel:

    09:11

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.4.1:

    09:05

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского 1.0 для Clearswift MIMESweeper for SMTP:

    08:45

    Panda Software: эксплуатация уязвимостей - приоритет для кибер-преступников:

    08:30

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    08:00

    В iTV установлен жесткий диск?:

    07:45

    Мышь (FANATEC.head$h0t), которую разрабатывали три года, представлена официально:

    03:45

    Плата Sensoray Model 314: ввод видео в форматах MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4:

    03:34

    Casio Micronics размещает чипы прямо на ЖК-панели:

    03:23

    Intel: двухъядерные CPU Celeron M в 4-ом квартале:

    00:53

    Производители ноутбуков о новых стандартах для батарей:

    00:37

    "Скрытые" возможности видеокарты и платформа Peakstream помогут создать суперкомпьютер?:

    00:15

    Газотурбинный двигатель в качестве... «батарейки»:

    00:07

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