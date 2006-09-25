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    25 сентября 2006

    Micron выпускает первую в мире память DDR3 плотностью 1 Гбит:

    23:02

    Преемница популярной фотокамеры Fujifilm FinePix F30 научится искать лица:

    18:33

    Изменения в 65-нм линейке процессоров Athlon 64 X2:

    18:25

    Fujifilm: и всё-таки FinePix S5 Pro:

    17:26

    CFD Firestix: быстрая память DDR2 с частотой 1200 МГц (!):

    17:18

    AGEIA PhysX будет использоваться не только в играх:

    17:03

    Mobility Radeon X1350 и X1450: еще две новинки ATI:

    17:02

    Чипы IBM Power7 будут устанавливаться на платы для Opteron :

    16:40

    Walton Chaintech анонсирует новую видеокарту GSE795GT (GeForce 7950 GT) и начинает поставки адаптера GSE79GS:

    15:55

    Sony: Bluetooth-наушники DR-BT30Q:

    15:22

    Ноутбуки Samsung Q40: высокая мобильность и изящество:

    15:17

    Серия защищённых флэш-накопителей Corsair Flash Voyager получает 8-Гб модель:

    15:08

    Мультипроцессорные графические подсистемы никому не нужны?:

    14:59

    Nobu N8 - «мозг» для «умного» дома:

    14:04

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.6.92:

    13:35

    Запись: Burn4Free v.2.6.0.0:

    13:10

    ASRock ALiveXFire-eSATA2 - системная плата для AMD AM2 с поддержкой CrossFire:

    12:58

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2091 Beta:

    12:45

    Настройщики: Super Utilities v.6.45:

    12:20

    ATI X1700: первый GPU по технологии «напряженного кремния»:

    12:13

    Диагностика: NextSensor v.2.5.2.1 Build 0916 RC3:

    11:55

    dx7300 ST/CT и MT/CT: новые ПК HP на Core 2 Duo/Q965:

    11:48

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.20 Beta:

    11:30

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4 Final:

    11:05

    Три инновационных ЖК-дисплея Samsung: 720TD, 711ND и XL20:

    10:43

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.2.1.210:

    10:40

    На российском рынке серверов предпочтения смещаются в сторону «тяжёлых» решений:

    10:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.1.115:

    10:15

    JVC выпускает аудиосистемы «Made for iPod»:

    09:54

    Файловые обменники: DC++ v.0.696 Unstable:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:25

    AMD о 45-нм процессорах, интеграции GPU в CPU и не только:

    09:24

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 сентября):

    08:45

    В новых iMac присутствует поддержка 802.11n?:

    08:37

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 сентября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 сентября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 сентября 2006 года):

    08:00

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