  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 сентября 2006

    Parallels Desktop поддерживает Mac Pro и Leopard:

    23:33

    CS Odessa выпустила ConceptDraw 6.1:

    21:04

    GeForce 7900 GTO: технические характеристики, первые фото:

    19:35

    Материнская плата Biostar TForce P965: всё дело в деталях:

    19:03

    Sharp: новый 7,5" ЖК-дисплей серии Strong2:

    18:24

    HTC: официальный анонс P3300, P3600, S620 и S310:

    18:23

    Canon imageCLASS MF4150: настольное МФУ с двухсторонней печатью:

    17:53

    Epson PictureMate Pal: самый недорогой в 200 серии:

    17:38

    Память OCZ Technology получает логотип ATI CrossFire Certified:

    17:32

    Внешнее RAID-хранилище Iomega UltraMax:

    17:20

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 3:

    17:20

    Aewin EM-6330: одноплатный компьютер на базе AMD Geode:

    17:14

    Toshiba представляет новое поколение 8-разрядных микроконтроллеров:

    17:09

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.7.6:

    16:55

    LCDPhoto: «умные» цифровые фоторамки:

    16:43

    Aficio SP 8100DN: офисное сетевое МФУ от Ricoh:

    16:33

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Final Preview 2:

    16:30

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.5.1:

    16:05

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.74 Beta:

    15:40

    Cool Fan Mouse - маленькая революция в «мышестроении»:

    15:39

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.93:

    15:15

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1c:

    14:50

    Ноутбуки Koenigsegg: а суперкары у них, всё-таки, выходят лучше…:

    14:49

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.2.0:

    14:25

    PNY представляет свой вариант платы на GF 7900 GS, а вместе с ним – и на GF 7950 GT:

    14:23

    Сенсации не произошло - Sapphire не стала партнёром NVIDIA:

    14:07

    Безопасность: SpyRemover v.2.62:

    14:00

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.9:

    13:35

    Серия Leadtek WinFast PX7900 GS TDH - два новичка на базе GeForce 7900 GS:

    13:27

    Intel официально сообщает о доступности платформы vPro:

    13:23

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre6:

    13:10

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.2.6:

    12:45

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.2.6:

    12:20

    AppZapper 1.7 экспортирует приложения:

    12:14

    AMD Athlon 64 X2 5200+ - реинкарнация Athlon 64 FX-60:

    12:12

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.32:

    11:55

    Panda Software: найдена уязвимость консолей PlayStation Portable:

    11:30

    Novell представила платформу SUSE Linux Enterprise 10:

    11:05

    Неофициальная бета стерео-драйверов ForceWare v.91.47:

    10:40

    Мультимедиа: GSpot v.2.60:

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 5x0/MPC61:

    09:50

    Выпущен OmniWeb 5.5:

    09:36

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:25

    Утилиты: MSI DigiCell v.1.23:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus и Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 сентября):

    08:00

    CMOS-датчики изображения переходят на 130-нм нормы:

    07:49

    KONICA MINOLTA magicolor 2490MF: цветное МФУ для офиса:

    06:32

    AIseek Intia - первый ускоритель искусственного интеллекта:

    06:26

    Intersil выпускает приемопередатчики RS-485/RS-422 в миниатюрных корпусах:

    06:12

    Вирус, поражающий системы на базе процессоров AMD: слухи и официальная информация:

    05:13

    Сотрудничество NVIDIA и Sapphire - свершившийся факт:

    04:00

    NVIDIA GeForce 7950 GT официально: «бюджетный флагман»:

    03:00

    Трехслотовая платформа NVIDIA SLI с поддержкой физики:

    01:24

    У eSilicon готов 90-нм интерфейс памяти DDR2:

    01:14

    NVIDIA готовит дальнейшее расширение модельного ряда - ждем GeForce 7900 GTO?:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018