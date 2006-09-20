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    20 сентября 2006

    193-нм иммерсионные сканеры с двойной экспозицией – как альтернатива EUV:

    22:06

    Dual XDVD8182 — автомобильный медиацентр с поддержкой iPod:

    18:57

    Бюджетный адаптер RADEON X1300 с поддержкой Aero Glass (Vista):

    18:35

    Acrosser AR-ES0891: встраиваемая система для игровых приложений:

    17:56

    EZ NetShare 300GB - новый сетевой накопитель I/OMagiс:

    17:46

    Утилита You Control получила поддержку процессоров Intel:

    17:36

    Серийный лазер передает информацию на расстояние до 200 км со скоростью 2,5 Гбит/с:

    17:21

    NEC Electronics освоила выпуск памяти eDRAM по нормам 55 нм:

    17:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.73:

    16:55

    Cooler Master: система водяного охлаждения AQUAGATE Viva:

    16:53

    Voigtlaender: хочешь выжить - продавай «мыльницы»:

    16:38

    Core 2 Duo дебютирует в ноутбуках Apple до конца ноября?:

    16:35

    Ricoh Aficio SP 9100DN – принтер для больших корпораций:

    16:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.2.6.930:

    16:05

    Skype-телефон Lobos LB-SP160:

    15:56

    Мультимедиа: iuVCR v.4.13.0.376:

    15:40

    ATI FireStream 2U: новые подробности об ускорителе общего назначения на базе GPU:

    15:30

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.5.0.0:

    15:15

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 998.26 Beta:

    14:50

    Насколько малы диоды, защищающие электронику от статического электричества?:

    14:41

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.3:

    14:25

    «Военный» 5-портовый коммутатор Fast Ethernet форм-фактора PC/104:

    14:09

    КПК-«пистолет» Pistol Grip LANpoint MOBILE:

    14:01

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 5:

    14:00

    Система водяного охлаждения Koolance ERM-3K4U: 3 кВт тепла - не проблема:

    13:51

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.9 Alpha:

    13:35

    Aspire AS3103WLCi: еще один недорогой ноутбук от Acer:

    13:31

    Parallels выпускает новую сборку своей виртуальной машины:

    13:27

    Мультимедиа: Reaper v.1.16:

    13:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.918:

    12:45

    Integration Associates помогает разработчикам продуктов для IEEE 802.15.4/ZigBee:

    12:41

    Apple выпускает обновление firmware для Mac Pro:

    12:41

    ATI получила лицензию на процессорные ядра MIPS32 4KEc и 24K:

    12:28

    Безопасность: SpyStopper v.4.80:

    12:20

    Shuttle XPC X200: barebone для эстетов:

    11:59

    Профессиональные закрытые наушники Audio-Technica ATH-A700:

    11:55

    Резервное копирование: Backup4all v.3.4 Build 226:

    11:55

    USBCELL - батарейка и зарядное устройство в одном AA-флаконе:

    11:54

    MSI P965 Platinum – подробности:

    11:47

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.10:

    11:30

    Airport Base Station ждет обновление?:

    11:24

    Стали известны цены на компоненты платформы Santa Rosa:

    11:13

    Веб-браузеры: Opera v.9.02 Build 8585/3512/434 RC2:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.26.00:

    10:40

    SLI и Core 2 Duo заработают вместе уже в октябре:

    10:26

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre8:

    10:15

    Apple предоставляет preview-версию Leopard зарегистрированным разработчикам:

    10:01

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.0c:

    09:50

    Линейка Intel Kentsfield получает официальное имя и две новые модели:

    09:42

    O2 XDA Orbit - коммуникатор, построенный на платформе HTC Artemis:

    09:41

    Утилиты: PortsLock v.2.0:

    09:25

    mira 1.2 поможет управлять любым Mac с USB с помощью Apple Remote:

    09:06

    Антивирусы: в России появились новые домашние антивирусы Panda 2007:

    09:05

    Intel Core 2 Duo в песнях и плясках народов мира:

    09:05

    Первый «сетевой мультимедийный сопроцессор» SMSC:

    09:01

    Adobe обновила Camera Raw и DNG Converter:

    08:48

    Графика: GIMP v.2.3.12:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B06.0825.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 сентября):

    08:00

    ATI RD600 и платы на нем выйдут в следующем месяце?:

    07:00

    I/OMagic Data To Go – 80 Гб в кармане:

    02:00

    Elecom: клавиатура TK-U09FG - без ошибок при наборе:

    01:23

    Низковольтные процессоры Merom в январе 2007:

    00:45

    Дактилоскопический датчик Verifi P5000 оградит компьютер от незваных гостей:

    00:40

    Lenovo N100: широкий экран, Intel Core 2 Duo и WiFi за 799 долларов:

    00:29

    Thermaltake Volcano 4008 Heat Exchanger - универсальный кулер с новым ватерблоком:

    00:05

    Brother MFC-845cw: цветное МФУ с радиотелефоном:

    00:01

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