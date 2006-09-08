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    8 сентября 2006

    Apple собирается выпустить новый Cube?:

    22:36

    Foxconn выходит на рынок видеокарт с широким ассортиментом ускорителей на чипах NVIDIA:

    21:29

    Primera Bravo SE Disc Publisher - средство для тиражирования DVD±R/CD-R:

    20:29

    Biostar выпускает свои GeForce 7950 GT и 7900 GS, не без курьезов:

    19:51

    Bluetooth + ExpressCard = пульт ДУ для ноутбука:

    18:53

    ASUS P5B-VM DO - системная плата с поддержкой Intel vPro :

    17:58

    Adesso CyberTablet M17 - ЖК-дисплей и графический планшет:

    16:43

    UMPC Samsung Q1 получает новое «сердце»:

    15:54

    Fujitsu представила ПК на базе платформы Intel vPro:

    14:58

    Digidesign Mbox 2 Pro — FireWire интерфейс для Pro Tools LE:

    14:40

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.60.1:

    14:25

    Acrosser AR-B1693 - системная плата форм-фактора mini-ITX:

    14:13

    Samsung сделает RRAM доступнее:

    14:01

    Утилиты: Unlocker v.1.8.5:

    14:00

    Apple признала еще один дефект MacBook:

    13:49

    Samsung считает, что широкие экраны - будущее мобильных устройств:

    13:48

    ASRock: в будущее – без ATI:

    13:37

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.01.196:

    13:35

    Настройщики: Super Utilities v.6.43:

    13:10

    More Moore позволит производителям микросхем увидеть, что же все-таки они делают:

    12:53

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2123 Beta 1:

    12:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.6 Alpha:

    12:20

    BenQ FP93E - доступные 19 дюймов:

    12:18

    Сюрпризы новых iMac:

    12:17

    ASUS P5W64 Professional официально: четыре полноразмерных PCIe x16 на одной плате:

    12:03

    Shuttle Media Center M 2000M - медиаПК в стиле Hi-Fi:

    12:02

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.7 (Updated):

    11:55

    Слияние AMD и ATI может и не состояться?:

    11:32

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.406 Build 799:

    11:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1013:

    11:05

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.6 Build 400:

    10:40

    Epocware: новая серия «маленьких» утилит:

    10:15

    AgfaPhoto DC-735: Agfa возвращается на рынок цифровых фотокамер:

    10:01

    Официальные бета-драйверы Catalyst для Windows Vista RC1:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.85.02:

    09:25

    Apple интригует новым патентом:

    09:12

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.74:

    09:05

    Утилиты: LG ODD Auto Firmware Update v.2.0:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:30

    Утилиты: AMDClock v.2.0.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    08:00

    AMD еще немного снижает цены и собирается существенно снизить TDP:

    02:10

    Выход Intel Kentsfield ближе, чем ожидалось:

    01:01

    Sony UX280P - самый мощный UMPC?:

    00:21

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