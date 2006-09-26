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    26 сентября 2006

    Обнаружены уязвимости в QuickTime:

    23:48

    JVC представила новые продукты для iPod:

    22:39

    Количество выявленных уязвимостей в Safari за полгода возросло вдвое:

    21:38

    EVA700: DMA-решение NETGEAR для Viiv:

    21:19

    Aspyr выпускает демо Civilization IV:

    20:46

    VersionTracker Pro 4.2 for Mac — универсальное приложение:

    20:10

    Новый трансивер для MacBook:

    19:31

    Объективы Sigma: 4 для «4/3»:

    19:17

    Philips знает, как защитить MRAM от хакеров:

    19:13

    DLoG XMDA - защищённый портативный терминал:

    18:28

    Aleratec: дубликатор 1:2 DVD/CD Copy Cruiser LS:

    17:09

    Sigma SD14: зеркальная камера со знаменитой матрицей Foveon Х3:

    17:02

    Memorex улучшит качество печати на DVD и CD:

    15:49

    Adobe выпустила Photoshop Lightroom beta 4:

    15:37

    Первые тесты Core 2 Quadro Q6600:

    14:45

    Seagate DB35 - еще одна линейка дисков с перпендикулярной записью:

    14:44

    Микшеры Soundcraft серии MPM широкого назначения:

    14:38

    Apple представила Aperture 1.5:

    14:36

    ECS: системная плата 761GXM-M:

    14:12

    Stylus Pro 3800: новый принтер Epson для профессионалов:

    13:41

    Фото дня: деревянный Olympus :

    13:27

    Устройство хранения фотоснимков для почитателей камер Canon:

    12:39

    Hauppauge: гибридный ТВ-тюнер WinTV-HVR-950:

    12:02

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    12:00

    IOGEAR Germ Free Laser Mouse: микробы не пройдут:

    11:42

    Ни дня без рекорда скорости памяти: Buffalo DDR2 PC2-10000:

    11:41

    Spansion MirrorBit Quad - как сохранить четыре бита в одной ячейке?:

    11:39

    Lucent ставит новые рекорды дальности и скорости связи:

    11:04

    ASUS W2P: ноутбук по последнему слову компьютерной моды:

    10:49

    Philips отзывает лицензии CMC и Ritek на производство CD-R:

    10:48

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.119.312:

    10:40

    Оптический привод AOpen DSW1812P: ABS и заявка на максимальную скорость:

    10:33

    I/OMagic GigaBank Ultra 120 – 120-Гб накопитель на базе 2,5-дюймового винчестера:

    10:02

    Kodak: бюджетный «ультразум» EasyShare Z710:

    09:57

    Pretec готова показать первую 16-Гб карточку CompactFlash:

    09:44

    У Intel IDF, а у AMD «Многопроцессорность для чайников»:

    09:27

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.312:

    09:14

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.0:

    08:21

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 сентября):

    06:13

    Rambus спешит с освоением нового поколения PCI Express:

    02:35

    Технология Intel Viiv была нужна для показа интернет-рекламы на домашних телевизорах:

    01:01

    Intel последует за AMD в части открытия архитектуры своих платформ:

    00:18

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