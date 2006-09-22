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    22 сентября 2006

    Redline — новый гоночный симулятор:

    23:27

    Firewave — звук 5.1 для Mac:

    23:10

    FastMac выпускает «слотовые» SuperDrive:

    22:52

    Extensis выпускает обновление Portfolio 8:

    22:08

    Hyundai S90D: повторение рекорда скорости LCD-дисплеев:

    20:16

    PC Magazine выставил новому iMac 24” оценку 4,5 из 5:

    19:51

    Apple обновила iPod U2 Special Edition:

    19:14

    Apple будет использовать процессоры AMD:

    19:07

    AnyDATA представляет USB EV-DO модем:

    18:26

    Крошечный оптоэлектронный модуль NEC для суперкомпьютеров работает со скоростью 20 Тбит/с:

    17:53

    ASUS Asteio D22 DAV: Viiv-ПК с HDMI на базе Core 2 Duo:

    17:25

    Протеин поможет выращивать поликристаллический кремний:

    17:24

    ECS: системная плата GeForce6100SM-M:

    16:14

    Intel: закон Мура "убьют" фотомаски:

    16:05

    Netstix 200xm-cf - компьютер размером с пачку жевательной резинки:

    15:24

    One Stop Displays представляет недорогой QVGA 3,5"-дисплей:

    15:04

    Молодая компания готовит прорыв в FPGA?:

    14:46

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.13:

    14:25

    Планы Intel по выпуску новых продуктов в ближайшие месяцы:

    14:22

    Ультракомпактные фотокамеры Rollei: 5, 7 и, разумеется, 10 мегапикселей:

    14:14

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38980:

    14:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 2:

    13:35

    Детали Bonetrail - наследника Bearlake:

    13:34

    VidaBox ZERO - медиаПК класса Hi-Fi:

    13:12

    Утилиты: Process Tamer v.2.06.01:

    13:10

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.12:

    12:45

    AMD меняет правила игры на рынке, делая платформу AMD64 открытой:

    12:20

    Утилиты: Pfrank v.1.77:

    12:20

    LG не будет выпускать комбо-приводов Blu-ray / HD DVD:

    12:17

    Mitsubishi RDT201L: 20,1-дюймовый дисплей с временем отклика 6 мс:

    12:08

    Cakewalk SONAR 6 поступает в продажу:

    11:56

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.1.2:

    11:55

    Утилиты: AltDesk v.1.7 Final:

    11:30

    Delkin BurnAway: автономный DVD-рекордер / кардридер:

    11:22

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.119.311:

    11:05

    iWOW — плагин для iTunes от SRS:

    10:59

    Samsung GX-10: очередной двойник SLR-камеры Pentax:

    10:41

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.311:

    10:40

    Веб-браузеры: Opera v.9.02 Final:

    10:15

    SiS Mirage 4: поддержка DirectX 10 в интегрированной графике:

    09:51

    ASUS Chilly Vent Lux: эффективное охлаждение при уровне шума в 25 дБа :

    09:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187):

    09:50

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.9:

    09:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.90:

    08:45

    Глава AMD: «Apple будет использовать наши процессоры»:

    08:35

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.38:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B06.0830.1:

    08:15

    BenQ представила первый монитор с технологией AMA Z. FP241W Z - монитор без "призраков" :

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 сентября):

    08:00

    Apple выпустила Security Update и AirPort Update:

    07:44

    Samsung выпускает первый широкоэкранный 22-дюймовый монитор:

    01:31

    AMD ничего не покажет на осеннем IDF. Но, может быть, расскажет?:

    00:45

    Принтер JeTrix будет способен печатать со скоростью 1000 стр./мин. :

    00:39

    ATI вынужденно сертифицирует Intel P965 Express для CrossFire:

    00:27

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