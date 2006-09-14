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    14 сентября 2006

    Новая батарея для iPod 4G предлагает увеличенное в 2,5 раза время автономной работы:

    23:57

    Apple выпустит красные iMac и MacBook?:

    23:44

    Adobe обновляет Photoshop CS2:

    22:49

    PDFClerk 2.0 — недорогой редактор PDF:

    20:36

    Thermaltake представляет Soprano VX - новый корпус для ПК:

    20:29

    ASML прочит светлое будущее EUV-технологиям:

    18:06

    Ноутбук, созданный для дома - Sony VAIO N:

    17:43

    DVD Forum: итоги 35-го заседания руководящего комитета:

    16:54

    Японцы намерены научить роботов прыгать:

    16:29

    Американские ученые использовали в батареях пластик вместо металла:

    16:17

    Spire: новый процессорный кулер VertiCool III:

    16:13

    HP-S550 - наушники JVC складного типа:

    15:09

    Buffalo RUF2-SC - USB-накопители со встроенным криптографическим ПО :

    14:26

    Новые фотокамеры Pentax: ультратонкая Optio T20 и недорогая Optio E20:

    13:57

    Logitec анонсирует портативный USB 1Seg TV-тюнер:

    13:52

    Редакторы: WinHex v.13.3:

    13:35

    OCZ представила модули PC2-6400, сертифицированные для CrossFire-систем:

    13:23

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.2:

    13:10

    Внешние жёсткие диски LaCie с дизайном от FA Porsche достигают ёмкости в 500 Гб:

    12:54

    Карты памяти microSD Kingston «подросли» до 1 Гб:

    12:53

    Micron анонсирует RLDRAM II - память с низкими задержками:

    12:47

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2124 Beta 1:

    12:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.913:

    12:20

    VIA C7-D - «самый экологически чистый процессор»:

    12:04

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 4:

    11:55

    Pentax K10D: новый член клуба 10-мегапиксельных «зеркалок»:

    11:43

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.215:

    11:30

    Apple обновляет firmware в iPod 5G:

    11:15

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.07:

    11:05

    Графика: Corel Paint Shop Pro Photo XI:

    10:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2a (Updated):

    10:15

    Fujitsu недолго осталось быть «последней из могикан»:

    10:01

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpp:

    09:50

    Skype предоставляет возможность видеозвонков на Mac:

    09:41

    Как сделать SAN универсальной? Мнения NEC, IBM и SBB:

    09:33

    Интернет и сети: WiFi SiStr v.1.0.2422.40844:

    09:25

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre7:

    09:05

    Архиваторы: WinRAR v.3.61 Final:

    08:45

    Диагностика: SIV 3.16:

    08:30

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.81 Beta:

    08:15

    iPhone: новые слухи:

    08:14

    В Sony придумали, куда девать ненужные DVD:

    08:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    08:00

    12-Гб «атташе» – миниатюрный накопитель на базе жесткого диска:

    07:01

    RollerCoaster Tycoon 3 работает на процессорах Intel:

    06:29

    Ленточный накопитель StorageTek T10000 и другие новинки Sun:

    04:38

    Карта ViewCast Osprey-530 для аналогового и цифрового телевещания:

    03:02

    Где же альтернативные платы для Conroe? Отвечают производители:

    00:59

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