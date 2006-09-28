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    28 сентября 2006

    Microsoft выпустила Messenger for Mac 6.0:

    19:07

    WABIAN-2R - робот-гуманоид, умеющий правильно ходить :

    18:49

    Внешняя система водяного охлаждения Thermaltake Tribe VX:

    18:14

    IDF Fall`06: Intel готовит SSE4 в 2007-м:

    18:06

    Asetek LCLC: водяное охлаждение за 30 долларов:

    18:04

    Fujitsu LIFEBOOK T4215 - трансформируемый ноутбук с UMTS-модулем:

    17:38

    Мультимедиа: Fresh View v.6.60:

    16:30

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1d:

    16:05

    Intel IOP34x - новые процессоры для систем хранения данных:

    15:57

    Чистильщики: Complete Internet Cleanup v.4.10.0:

    15:40

    IEEE готовит новый стандарт для литиевых батарей:

    15:29

    Одноплатный компьютер WinSystems EBC-855-G обходится без вентиляторов:

    15:26

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.19:

    15:15

    Norcent DC-1020: компактные 10-мегапиксельные камеры дешевеют на глазах:

    15:11

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (27.9.2006):

    14:50

    Biostar P4M890-M7 - бюджетная плата с поддержкой Core 2 Duo:

    14:25

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.5:

    14:25

    Sapphire ADD2: для тех, кому нужен выход DVI:

    14:22

    Lenovo представляет пять настольных ПК на базе Intel Core 2 Duo:

    14:13

    WiMAX vs. 3G: мнение Ericsson:

    14:07

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.15:

    14:00

    Lite-On LH-18A1H - 18-скоростной DVD-рекордер с поддержкой LightScribe:

    13:49

    Настройщики: PowerStrip v.3.71.574 Beta:

    13:35

    Sanyo Xacti CG6: теперь фото-видеокамера может снимать намного дольше:

    13:23

    ZNEO Z16F – 16-разрядная попытка ZiLOG:

    13:21

    FileBrowse — файловый браузер с расширенными возможностями отображения:

    13:17

    Анонс широкоформатного принтера Canon imagePROGRAF iPF8000:

    13:16

    Настройщики: Absolute StartUp v.5.1.04:

    13:10

    Ramtron пополняет ассортимент памяти FRAM:

    12:46

    Резервное копирование: Backup4all v.3.4 Build 227:

    12:45

    Scythe выпускает новую модификацию кулера Ninja:

    12:42

    iStockphoto выпускает плагин для Aperture 1.5:

    12:37

    SiS M771 и SiS 771 (Mirage 3) официально:

    12:22

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 7:

    12:20

    National ADC14DS105 – претендент на звание самых быстрых АЦП в мире:

    12:13

    E-Way TU-40 - встраиваемый компьютер ценой 85 долларов :

    12:09

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpr:

    11:55

    Медиаплееры: Google Video Player v.1.0.3.3 Beta:

    11:30

    IDF: о Classmate PC или Eduwise и об интеграции HSDPA в платформу Centrino:

    11:09

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 6:

    11:05

    Разработка Sharp: 3 полноэкранных изображения на одном ЖК-дисплее одновременно:

    10:59

    Core 2 Duo: теперь и в банкоматах, кассовых аппаратах, игровых автоматах:

    10:58

    Apple готовит к выпуску Mac OS X 10.4.8:

    10:58

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.146:

    10:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.4:

    10:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.3:

    09:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 RC1:

    09:25

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7980:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.48 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Apple обновляет Logic:

    08:34

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 5x0/MPC61:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 сентября):

    08:00

    IDF Fall`06: Intel демонстрирует 80-ядерный процессор с производительностью в 1 терафлоп:

    06:59

    Apple выпустила iTunes 7.0.1:

    02:55

    Первый ноутбук с «малым массивом микрофонов» (обновлено):

    01:45

    Sony PRS-500 - наконец определена цена и дата выхода устройства для чтения электронных книг:

    00:30

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