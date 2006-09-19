  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 сентября 2006

    Telum 200-SATA – дисковый модуль для систем AdvancedTCA и MicroTCA:

    19:49

    Sony: DVD-рекордеры DRU-830A и DRX-S50U:

    18:58

    Японцы знают, как решить проблему возгорания аккумуляторов:

    18:41

    Intel P965 Express может поддерживать ATI CrossFire - доказано MSI:

    18:17

    Fission — новый звуковой редактор:

    17:28

    Коммуникационный сервер Win PL-01026:

    17:12

    Motorola SBV5100: модемы с аппаратной поддержкой VoIP:

    16:55

    Adobe продемонстрировала Photoshop CS3 на Intel Mac:

    16:53

    Мультимедиа: WebcamXP Pro 2006 v.2.40.512:

    16:30

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.2.0:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2127 Beta 1:

    15:40

    NVIDIA обгоняет ATI в гонке технологий:

    15:16

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.29.3315 RC2:

    15:15

    1Passwd v1.5 — новая версия менеджера паролей:

    15:01

    Microsoft: ActiveSync v.4.5 Beta 2:

    14:50

    10-летие Canon IXUS: девушки, бриллианты и Красный Крест:

    14:41

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2528:

    14:25

    Новая система обозначений процессоров Intel вступит в силу в ноябре:

    14:02

    Настройщики: GameGain v.2.18.9.2006:

    14:00

    Adobe представила Creative Suite 2.3 Premium:

    13:44

    Настройщики: PCMedik v.6.18.9.2006:

    13:35

    Настройщики: SuperRam v.5.18.9.2006:

    13:10

    DirectX 9-графика в исполнении SiS: детали Mirage 3:

    12:57

    DELL представляет устройство ввода нового поколения Ergodex DX1 :

    12:50

    Настройщики: PCBoost v.3.18.9.2006:

    12:45

    Доля пользователей Mac OS X уменьшается?:

    12:24

    Настройщики: Throttle v.6.18.9.2006:

    12:20

    Два новых привода NEC: AD-7170 и AD-7173:

    12:04

    MRV выпускает OS9000, новый коммутатор серии OptiSwitch 9000:

    12:03

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (18.9.2006):

    11:55

    Adobe анонсирует Acrobat 8:

    11:47

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.09:

    11:30

    Не дожидаясь пожаров и взрывов, Toshiba отзывает треть миллиона батарей Sony:

    11:22

    Утилиты: AutoPatcher XP September 2006 + версии для Windows 2000/2003:

    11:05

    Kingmax microSD объемом 1 Гб: в два раза дешевле!:

    10:52

    Файловые обменники: µTorrent WebUI v.0.300 Beta 1:

    10:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.4:

    10:15

    Paragon Software и Бизнес Бюро представляют решения на базе коммуникаторов:

    09:50

    Intel Q6600: «народный» четырёхъядерник :

    09:46

    Покупателям новых DVD-рекордеров будет не на чём писать?:

    09:26

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (37 неделя 2006 года):

    09:25

    Запись: VSO Inspector v.1.1.4.71:

    09:05

    Запись: Nero v.7.5.1.1:

    08:45

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.94.0 Beta:

    08:30

    Микросхемы NVIDIA могут оказаться вне закона:

    08:17

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    08:00

    Расширители Supermicro SC836E1/E2 позволяют подключить до 128 винчестеров одновременно:

    07:26

    LG L2300B: доступный 23-дюймовый ЖК-дисплей:

    07:13

    Office 2007 для Mac появится следующим летом:

    06:39

    Microchip Technology выпускает еще 4 микроконтроллера начального уровня:

    06:06

    SOYO FreeStyler HS11: Bluetooth-комплект из наушников и передатчика:

    00:53

    M@C150 Micro - тонкий клиент Kontron в 15" мониторе:

    00:39

    Conroe-L вернет на рынок имя Pentium уже в 2007-м:

    00:27

    Гибридные чипы Intel с лазерными соединениями к 2010 году?:

    00:12

    Traxdata присоединяется к производителям продукции HD DVD :

    00:04

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018